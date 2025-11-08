Gia tăng số trẻ trẻ mắc cúm A biến chứng nặng

(Ngày Nay) - Với trẻ nhỏ, cúm A không đơn giản là cúm mùa, có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm.

Cúm A dễ biến chứng nguy hiểm

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội những ngày gần đây, số ca mắc cúm được ghi nhận có xu hướng gia tăng; đặc biệt, có nhiều ca mắc cúm A nặng.

Sau hơn 20 ngày điều trị cúm A, bé B.A (4 tuổi, ở Hà Nội) đã qua được nguy hiểm, sức khỏe ổn định, nhưng vẫn còn di chứng về tinh thần, vận động. Trẻ vẫn đang được tiếp tục theo dõi sát.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh, trẻ chỉ khởi bệnh với sốt, ho húng hắng. Tuy nhiên, ngay sau 1 ngày, trẻ đã xuất hiện sốt cao, co giật toàn thân kéo dài 5-7 phút, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện gần nhà và xét nghiệm cho thấy, trẻ nhiễm cúm A. Sau co giật, trẻ có biểu hiện lơ mơ và được chuyển viện tới Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Tại khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội, trẻ được điều trị hồi sức, ổn định chức năng sống. Trẻ được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ viêm não/cúm A, một biến chứng ít gặp, nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng và nguy cơ di chứng nặng nề.

Cũng phải nằm viện vì mắc cúm A, bệnh nhi 9 tháng tuổi đang điều trị Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nôi bị biến chứng viêm phổi, sốt cao co giật.

Bố bệnh nhi cho biết, sau 2 ngày điều trị, cháu bé đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn quấy khóc. Trẻ nhỏ mắc cúm A dễ biến chứng nguy hiểm, có thể nhanh, nên cha mẹ không nên tự ý điều trị tại nhà, cần cho con đi khám sớm, nhất là khi đang có dịch cúm A như hiện nay.

Theo Bệnh viện Nhi Hà Nội, hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện ghi nhận khoảng gần 10 ca mắc cúm A phải nhập viện điều trị. Đa số các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho; nhiều trẻ biến chứng viêm phổi, thậm chí co giật, viêm não...

Thời điểm này đang là giai đoạn giao mùa, virus cúm dễ bùng phát và lây lan mạnh, nhất là cúm A, người dân cần hết sức cảnh giác phòng bệnh.

Về chẩn đoán cúm A, Ths.BS Đặng Quang Nhật, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết: “Thông thường, để chẩn đoán cúm A có thể dựa vào các yếu tố dịch tễ như: Trẻ có tiếp xúc với người mắc cúm A, có những biểu hiện như sốt cao liên tục, ho, hắt hơi. Trẻ sẽ được xét nghiệm nhanh để chẩn đoán cúm, nếu có kết quả dương tính sẽ được chẩn đoán cúm A. Trẻ có biểu hiện sốt cao liên tục, có biểu hiện viêm đường hô hấp cần được đến khám tại các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời”.

Theo các bác sĩ, với trẻ, cúm A không đơn giản là cúm mùa, mà có thể dẫn tới các biến chứng nguy nguy hiểm. Tuy bệnh cúm ở trẻ đa số diễn biến nhẹ, nhưng một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm, như: Viêm phổi nặng, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan... Đặc biệt, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch là những đối tượng có nguy cơ cao diễn biến nặng khi mắc cúm.

Chủ động phòng bệnh, tiêm vaccine

Theo Ths.BS Đặng Quang Nhật, bệnh cúm, nhất là cúm A khá nguy hiểm với trẻ nên các cha mẹ cần chủ động phòng bệnh cho trẻ, nhất là giai đoạn hiện nay. Trong thời tiết lạnh, trẻ cần được giữ ấm cơ thể, đảm bảo dinh dưỡng và ngủ đủ giấc; rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, ho nhiều, mệt mỏi hoặc co giật, lơ mơ, cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế, không tự ý dùng thuốc hạ sốt hoặc thuốc kháng virus tại nhà để điều trị cúm.

Bệnh viện Nhi Hà Nội cũng khuyến cáo, nếu chủ quan với bệnh cúm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Việc tiêm phòng chủ động, theo dõi sát và điều trị đúng cách là chìa khóa để bảo vệ trẻ trong mùa dịch hiện nay.

Theo đó, cần tiêm vaccine phòng cúm hàng năm cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, người có nguy cơ cao để tạo lá chắn miễn dịch phòng bệnh, ngăn ngừa biến chứng nặng.

Về các loại vaccine phòng cúm hiện nay, Ths.BS Lê Thanh Khôi, trưởng Hội đồng Y khoa hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết: “Hiện nay, có 4 loại vaccine cúm cho người lớn đang được cấp phép lưu hành phổ biến tại Việt Nam là: Vaccine Influvac Tetra (Hà Lan), vaccine Vaxigrip Tetra (Pháp), vaccine GC FLU Quadrivalent (Hàn Quốc) và vaccine Ivacflu-S (Việt Nam)".

Cụ thể, vaccine Vaxigrip Tetra (Pháp) là một trong số các loại vaccine cúm cho người lớn phổ biến tại Việt Nam; vaccine này có thể phòng ngừa bệnh cúm do 4 chủng virus cúm gây ra gồm: 2 chủng cúm A (H1N1, H3N2) và 2 chủng cúm B (Yamagata, Victoria) và được tiêm ngừa cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn.

Vaccine Influvac Tetra (Hà Lan) là loại vaccine bất hoạt được nghiên cứu và sản xuất bởi hãng Abbott – Hà Lan. Vaccine này giúp phòng ngừa bệnh cúm do 4 chủng cúm gây ra bao gồm 2 chủng cúm A (H1N1, H3N2) và 2 chủng cúm B (Yamagata, Victoria), chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn.

Vaccine GC FLU Quadrivalent (Hàn Quốc) là loại vaccine bất hoạt, chứa các kháng nguyên được phân tách từ 2 chủng cúm A (H1N1, H3N2) và 2 chủng cúm B (Yamagata, Victoria) giúp phòng ngừa hiệu quả bệnh cúm; được chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn.

Vaccine Ivacflu-S Việt Nam sản xuất là một trong số các loại vaccine cúm cho người lớn, chống chỉ định tiêm cho phụ nữ mang thai. Đây là loại vaccine bất hoạt được nghiên cứu và sản xuất bởi Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC Việt Nam). Vaccine này giúp phòng ngừa bệnh cúm do 3 chủng cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B (Victoria/Yamagata) gây ra và được chỉ định tiêm trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn.

Về việc tiêm phối hợp vaccine cúm và vaccine phế cầu hiện nay, theo Ths.BS Lê Thanh Khôi, hiện chưa có vaccine nào được bào chế để kết hợp cả vaccine cúm và vaccine phế cầu trong cùng một mũi tiêm. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc tiêm cùng lúc nhiều loại vaccine không gây ra các tác dụng phụ bất lợi nào lên hệ thống miễn dịch của người tiêm, người dân có thể hoàn toàn có thể tiêm đồng thời vaccine cúm và vaccine phế cầu trong cùng một lần khám, chỉ cần tiêm ở vị trí khác nhau (chẳng hạn hai cánh tay, hoặc hai đùi) và dùng ống tiêm riêng.