Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Một số phường xã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội gồm: Thường Tín: 22 ca, Long Biên: 19 ca, Dân Hòa: 17 ca, Hà Đông: 16 ca, Từ Liêm: 15 ca, Đại Mỗ: 15 ca...
Điều trị cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Điều trị cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.

Ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin trong tuần qua (từ ngày 24-31/10), toàn thành phố ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết tại 99 phường, xã; 0 ca tử vong; tăng 94 ca so với tuần trước.

Một số phường xã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết gồm: Thường Tín: 22 ca, Long Biên: 19 ca, Dân Hòa: 17 ca, Hà Đông: 16 ca, Từ Liêm: 15 ca, Đại Mỗ: 15 ca...

Cộng dồn năm 2025 Hà Nội ghi nhận 4.388 ca mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024 (5.677 ca mắc/0 ca tử vong), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Đáng lưu ý, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân. Kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Trong tuần vừa qua cũng ghi nhận 23 ổ dịch sốt xuất huyết tại các xã, phường như: Bình Minh, Đại Mỗ, Thượng Phúc, Bồ Đề, Chương Dương, Dân Hòa, Hà Đông, Hòa Xá, Hoàn Kiếm, Hồng Vân, Liên Minh, Nam Phù, Ngọc Hà, Ô Diên, Quảng Bị, Tam Hưng, Thanh Oai, Thanh Trì, Xuân Phương, Yên Nghĩa, tăng 11 ổ dịch so với tuần trước (12 ổ dịch). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 220 ổ dịch, hiện còn 32 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 177 ca mắc tay chân miệng tại 74 phường, xã (trong đó Từ Liêm: 13 ca, Yên Hòa: 12 ca, Tiến Thắng: 7 ca, Hà Đông: 7 ca, Vật Lại: 7 ca, Quảng Oai: 6 ca, Đại Mỗ: 6 ca…); 0 ca tử vong, giảm 10 ca so với tuần trước (187/0).

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 5.458 ca mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2.297 ca mắc/0 ca tử vong), bệnh nhân phân bố tại 126 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 70 ổ dịch tay chân miệng.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc sởi tại 10 phường, xã; 0 ca tử vong; số mắc giảm 3 ca so với tuần trước (17/0). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.437 ca mắc tại 125 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (46/0).

Ngoài ra, có 01 ca mắc não mô cầu tại xã Thường Tín, 0 ca tử vong. Trường hợp mắc là bệnh nhân nam, 24 tuổi, chưa tiêm vaccine phòng não mô cầu, khởi phát bệnh sốt, đau đầu, cứng gáy, chuyển vào bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 27/10, ngày 29/10 có xét nghiệm PCR dương tính não mô cầu. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, còn cứng gáy, tiếp xúc được. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3 ca mắc, 0 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 (2/0). Các dịch bệnh khác không ghi nhận trong tuần.

Trong tuần này, các trạm y tế phường, xã tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng…

PV
Hà Nội Sức khoẻ Dịch sốt xuất huyết Dịch bệnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam vừa được NXB KimĐồng ấn hành
Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách
(Ngày Nay) -NXB Kim Đồng vừa ấn hành tác phẩm “Thần long kích thủy” của tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn phối hợp cùng nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện. Tác phẩm tái dựng lại di sản thuyền chiến Việt Nam thông qua nét vẽ và mô tả chi tiết.
Ekip Ảo Quan chụp ảnh cùng khán giả tham gia Opening Rehearsal. Ảnh: Khánh Châu
Khán giả tập kịch cùng nghệ sĩ trong vở “Ảo Quan”
(Ngày Nay) - Ngày 7/11 tới đây, vở nhạc kịch đương đại “Ảo Quan” chính thức diễn suất đầu tiên tại Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5B (TPHCM). Nhưng trước đó, vở kịch thể nghiệm này đã được ekip thực hiện mời khán giả cùng tập kịch, trải nghiệm với các nghệ sĩ trên sân khấu.
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
(Ngày Nay) - Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
(Ngày Nay) - TP.HCM chính thức trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á , mở ra hành trình mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Song hành cùng đó là thỏa thuận hợp tác chiến lược UNESCO – Sovico , hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo – phát triển – bền vững trên toàn quốc.
Thầy cúng làm lễ cấp binh khí cho trò tại Lễ hội “Cấp sắc” - nghi lễ không thể thiếu của người Dao đỏ. Ảnh: TTXVN.
Nghị quyết 57: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa văn hóa dân tộc
(Ngày Nay) - Đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tăng cường phát triển công nghiệp văn hóa với những sáng tạo, đổi mới hiệu quả là một trong những giải pháp thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lan tỏa văn hóa Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.