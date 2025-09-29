Giá vàng tăng 136 triệu đồng/lượng

(Ngày Nay) - Trưa 29/9, giá vàng trong nước bật tăng mạnh, cùng chiều với giá vàng thế giới. Ở Hà Nội, vàng miếng SJC bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Lúc 11 giờ 45 phút, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá mở cửa phiên sáng và tăng 1.000.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu cũng bật tăng mạnh, giao dịch quanh mức 130,1 - 133,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với giá mở cửa phiên sáng.

Trong khi đó, tại Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 129,1 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 129,2 - 132,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ghi nhận tại Hà Nội trong sáng 29/9, trên các tuyến "phố vàng" như phố Trần Nhân Tông, đường Cầu Giấy, hoạt động giao dịch mua bán vàng diễn ra khá sôi động. Tại một số cửa hàng thương hiệu vàng lớn, nhiều người đứng xếp hàng chờ giao dịch.

Các chuyên gia tài chính nhận định, giá vàng trong nước hôm nay bật tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Lúc 11 giờ 45 phút ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã vượt mốc lịch sử 3.800 USD/Ounce, cao nhất từ trước đến nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ngày 29/9, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 121,1 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới đang ở mức khá cao từ 12 - 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh do lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ, khi dữ liệu việc làm có dấu hiệu suy giảm, thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Đồng USD yếu đi sẽ tạo cơ hội, thúc đẩy đà tăng của vàng. Bên cạnh đó, các Ngân hàng Trung ương trên thế giới cũng đang đẩy mạnh tích trữ vàng đã thúc đẩy giá kim loại quý này tăng mạnh.

Trong tuần này, thị trường vàng thế giới chờ đợi những thông tin quan trọng, tập trung vào doanh số nhà chờ bán tại Mỹ; số liệu việc làm và niềm tin người tiêu dùng Mỹ; bảng lương phi nông nghiệp ADP của Mỹ, chỉ số PMI sản xuất của ISM; đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ; bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, chỉ số PMI dịch vụ của ISM.

Về bối cảnh trong nước, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ chính thức có hiệu lực từ 10/10/2025.

Một trong những quy định đáng chú ý là định hướng xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước trong việc xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều này có thể tác động đến giá vàng miếng trong thời gian tới.