Giám đốc CDC Cần Thơ được bổ nhiệm lại do không vụ lợi trong vụ án Việt Á

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Động thái được đưa ra sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra công bố kết luận đình chỉ điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm CDC Cần Thơ.
Giám đốc CDC Cần Thơ được bổ nhiệm lại do không vụ lợi trong vụ án Việt Á

Ngày 17/8, thông tin từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, sau khi cơ quan Công an đình chỉ điều tra vụ án liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ công bố kết luận đình chỉ điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC).

Vụ án xảy ra từ năm 2020-2021, liên quan đến việc mua bộ xét nghiệm của Công ty Việt Á, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ.

Trong kết luận này, cơ quan điều tra xác định ông Huỳnh Minh Trúc và ông Trần Quốc Luận (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ) không vụ lợi trong vụ án mua kit xét nghiệm trong đợt dịch COVID-19.

Theo Quyết định, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ bổ nhiệm lại ông Huỳnh Minh Trúc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định.

Đồng thời, Sở Y tế cũng trao Quyết định bổ nhiệm lại ông Võ Chí Đại và ông Lê Văn Chúc giữ chức vụ Phó Giám đốc CDC Hậu Giang, có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 26/7/2025.

Sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng từ ngày 1/7/2025, CDC Cần Thơ, CDC Hậu Giang, CDC Sóc Trăng là 3 đơn vị sự nghiệp công lập tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian tới, 3 CDC này sẽ hợp nhất theo chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ tại công văn số 706/SYT-TCCB về việc tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, cụ thể các đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng khẩn trương xây dựng đề án hợp nhất theo quy định.

PV
Giám đốc CDC Cần Thơ Việt Á

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Huế khẳng định vị thế "Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh"
Huế khẳng định vị thế "Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh"
(Ngày Nay) - Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), thành phố Huế đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước - sự kiện văn hóa chính trị trọng đại diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.
Tổng thống Ukraine "tiến thoái lưỡng nan" trước cuộc hội đàm với Tổng thống Trump
Tổng thống Ukraine "tiến thoái lưỡng nan" trước cuộc hội đàm với Tổng thống Trump
(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: chấp nhận rủi ro để đối đầu với “cơn thịnh nộ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hoặc đồng ý một thỏa thuận nhanh nhằm kết thúc chiến tranh với Nga, đổi lại là việc phải nhượng bộ lãnh thổ cùng những cam kết an ninh mơ hồ.
Học cao đẳng, hướng đi thực tế cho học sinh sau THCS và THPT
Học cao đẳng, hướng đi thực tế cho học sinh sau THCS và THPT
(Ngày Nay) - Trên nhiều diễn đàn phụ huynh, câu hỏi “Có nên cho con học cao đẳng thay vì cố vào đại học?” nhận được hàng trăm bình luận. Khi điểm số hoặc điều kiện tài chính không đủ để theo học các trường THPT công lập hay đại học, nhiều gia đình đang chọn hướng đi khác, đó là cho con học cao đẳng ngay từ sau THCS hoặc sau THPT.