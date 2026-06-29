Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ

(Ngày Nay) - Tối 27/6/2026, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, "Hội thi Giọng hát dân ca và Tài năng nhạc cụ dân tộc Thành phố Hà Nội mở rộng" lần thứ IV – năm 2026 đã chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, các thí sinh và những người yêu nghệ thuật truyền thống.

Trải qua các phần thi đầy cảm xúc, hội thi đã mang đến những tiết mục dân ca ngọt ngào, sâu lắng cùng những màn trình diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc, thể hiện tài năng, niềm đam mê và tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

Hội thi Hát dân ca và tài năng nhạc cụ TP Hà Nội mở rộng năm 2026 là hoạt động thiết thực của Cung thiếu nhi Hà Nội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, động viên phong trào hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc của thiếu nhi Hà Nội và cả nước.

Như mọi năm, hội thi thu hút hàng trăm học sinh từ 7 đến dưới 16 tuổi tham gia. Hội thi được tổ chức ở nhiều bảng khác nhau: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tốp ca, đơn ca...

Trong đêm Bế mạc và Trao giải, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh và nhóm thí sinh tham gia các hạng mục thi ở các bảng A, B, C.

Theo đánh giá của ban giám khảo, các tiết mục biểu diễn năm nay có sự đầu tư, dàn dựng công phu, nội dung phong phú và có chất lượng cao, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hiện đại, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Các tiết mục tham dự không chỉ thể hiện tài năng, niềm đam mê của học sinh Hà Nội với âm nhạc, nghệ thuật, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Bước vào mùa giải thứ IV, "Hội thi Giọng hát dân ca và Tài năng nhạc cụ dân tộc Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026" đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích của trẻ thơ Hà Nội.

Sự thăng hoa của các nghệ sĩ nhí trên sân khấu chính là minh chứng đắt giá nhất khẳng định một điều: thế hệ trẻ hôm nay chưa bao giờ quay lưng với cội nguồn. Ngược lại, các em đang tiếp nối và thổi một luồng sinh khí vô cùng tươi mới, rực rỡ vào dòng chảy nghệ thuật truyền thống của dân tộc.