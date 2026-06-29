Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ

Ngô Ngọc In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối 27/6/2026, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, "Hội thi Giọng hát dân ca và Tài năng nhạc cụ dân tộc Thành phố Hà Nội mở rộng" lần thứ IV – năm 2026 đã chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, các thí sinh và những người yêu nghệ thuật truyền thống.

Trải qua các phần thi đầy cảm xúc, hội thi đã mang đến những tiết mục dân ca ngọt ngào, sâu lắng cùng những màn trình diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc, thể hiện tài năng, niềm đam mê và tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

Hội thi Hát dân ca và tài năng nhạc cụ TP Hà Nội mở rộng năm 2026 là hoạt động thiết thực của Cung thiếu nhi Hà Nội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, động viên phong trào hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc của thiếu nhi Hà Nội và cả nước.

Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ ảnh 1
Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ ảnh 2
Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ ảnh 3
Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ ảnh 4
Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ ảnh 5

Các em thiếu nhi tự tin thể hiện tài năng

Như mọi năm, hội thi thu hút hàng trăm học sinh từ 7 đến dưới 16 tuổi tham gia. Hội thi được tổ chức ở nhiều bảng khác nhau: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tốp ca, đơn ca...

Trong đêm Bế mạc và Trao giải, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh và nhóm thí sinh tham gia các hạng mục thi ở các bảng A, B, C.

Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ ảnh 6
Gìn giữ thanh âm dân tộc qua những tâm hồn trẻ thơ ảnh 7

Ban tổ chức trao giải cho các em có phần thi xuất sắc

Theo đánh giá của ban giám khảo, các tiết mục biểu diễn năm nay có sự đầu tư, dàn dựng công phu, nội dung phong phú và có chất lượng cao, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hiện đại, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Các tiết mục tham dự không chỉ thể hiện tài năng, niềm đam mê của học sinh Hà Nội với âm nhạc, nghệ thuật, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Bước vào mùa giải thứ IV, "Hội thi Giọng hát dân ca và Tài năng nhạc cụ dân tộc Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026" đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích của trẻ thơ Hà Nội.

Sự thăng hoa của các nghệ sĩ nhí trên sân khấu chính là minh chứng đắt giá nhất khẳng định một điều: thế hệ trẻ hôm nay chưa bao giờ quay lưng với cội nguồn. Ngược lại, các em đang tiếp nối và thổi một luồng sinh khí vô cùng tươi mới, rực rỡ vào dòng chảy nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Ngô Ngọc
"Hội thi Giọng hát dân ca và Tài năng nhạc cụ dân tộc Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026" Hà Nội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV
(Ngày Nay) - Sáng ngày 29/6 tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time ( Ngược dòng thời gian ) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay
(Ngày Nay) - Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cơ chế miễn trừ quy định, cho phép triển khai robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm tra kỹ thuật máy bay tại các sân bay. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng cường an toàn cho người lao động.
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 28/6, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) - tổ chức được ví như ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương – công bố báo cáo thường niên cảnh báo đỏ về 4 "điểm áp lực" đang trực tiếp đe dọa sự ổn định tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu phải hành động ngay lập tức.
Trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho nhà sản xuất phim Bill Mechanic
DANAFF IV trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho Bill Mechanic
(Ngày Nay) - Tối 28/6/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV-2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood.
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép
(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực
(Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.