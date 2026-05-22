Giải thưởng Dế Mèn: Lan tỏa sức sống văn học nghệ thuật thiếu nhi

Thêm hàng loạt doanh nghiệp vi phạm thị trường chứng khoán (Ngày Nay) - Chỉ trong 2 ngày (18 và 19/5) Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 270 triệu đồng…

Người nước ngoài tại Việt Nam: Sống đủ lâu để gọi nơi đây là nhà (Ngày Nay) - Không chỉ là nơi làm việc hay điểm đến du lịch, Việt Nam đang dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” với nhiều người nước ngoài - nơi họ tìm thấy sự gắn bó, ổn định trong cuộc sống và cảm giác thuộc về như chính quê hương của mình.

Trao Huân chương Ngôi sao Công trạng tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (Ngày Nay) - Đại sứ Palestine khẳng định tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình gắn liền với dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng hòa bình.

Thúc đẩy giao lưu văn hóa sâu rộng giữa Việt Nam và Ấn Độ (Ngày Nay) - Lễ khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ là dấu mốc ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại văn hóa của địa phương, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ và Nga biến Trung Quốc thành tâm điểm ngoại giao cường quốc (Ngày Nay) - Chỉ trong ít ngày, Bắc Kinh lần lượt đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai chuyến thăm cấp cao mang nhiều thông điệp chiến lược. Theo giới phân tích, diễn biến này phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Trung Quốc trong quá trình tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.

Bộ Y tế cập nhật kết quả kiểm tra mới nhất liên quan đến sữa a2 Platinum (Ngày Nay) - Do phía Mỹ cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA dạng bột có bổ sung sắt, Bộ Y tế đã khẩn trương rà soát việc tự công bố sản phẩm và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường đối với sản phẩm này.

Mỹ và Trung Quốc bước vào giai đoạn mới trong cuộc đua về công nghệ tạo video bằng AI (Ngày Nay) - Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào giai đoạn mới.

Không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên (Ngày Nay) - Chiều 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Ri Sung Guk (Li Sung Cúc), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam.

Chậm khởi tố người gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh: Gia đình nạn nhân khiếu nại (Ngày Nay) -Đã quá 60 ngày kể từ khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ trách nhiệm hình sự của người gây tai nạn, gây bức xúc dư luận.