Tưng bừng niềm vui cho thiếu nhi tại Đường Sách TPHCM dịp 1/6

(Ngày Nay) - Từ ngày 28/5 đến 31/5, Đường Sách TPHCM “biến hình” thành không gian đầy sắc màu dành cho thiếu nhi , phụ huynh và những người yêu sách tranh với sự kiện Ngày hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn” .

4 ngày hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam

Ngày hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam (Vietnam Children’s Picturebook Festival - VCPF 2026) chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay mở ra hành trình khám phá thế giới sách tranh như một chiếc cầu kết nối cảm xúc, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và đồng hành cùng trẻ em trong quá trình trưởng thành.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Đây là triển lãm nhìn lại hành trình 20 năm phát triển của sách tranh Việt Nam (2006 – 2026), giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn đã đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Lễ hội hứa hẹn đầy màu sắc, nơi mỗi trang sách tranh đều mở ra một thế giới tuổi thơ dịu dàng và đáng nhớ.

Đặc biệt, không gian trưng bày diễn ra song song tại hai địa điểm là Đường Sách TP.HCM và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM. Không chỉ là nơi trưng bày sách, VCPF 2026 còn là dịp để các tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản và bạn đọc gặp gỡ, giao lưu và cùng lan tỏa tình yêu dành cho sách tranh – một hình thức giáo dục nghệ thuật giàu cảm xúc dành cho trẻ nhỏ.

Đại diện Đường Sách TP.HCM cho hay: “Sự kiện VCPF 2026 hướng đến việc thúc đẩy văn hóa đọc, nuôi dưỡng cảm xúc và tư duy sáng tạo cho trẻ em, đồng thời góp phần đưa những tác phẩm sách tranh mang đậm bản sắc Việt đến gần hơn với bạn đọc quốc tế”.

Thi vẽ tranh, rinh giải thưởng

Cũng nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho các em thiếu nhi với chủ đề Sắc màu Việt Nam, khuyến khích thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước Việt Nam; biển đảo, thiên nhiên Việt Nam; các nhân vật lịch sử, hình ảnh Bác Hồ; con người Việt Nam và những khoảnh khắc đẹp về gia đình, trường lớp, cuộc sống…

Đây là sân chơi sáng tạo, bổ ích, giúp các em thêm yêu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Cuộc thi vẽ tranh dành cho các em thiếu nhi từ 15 tuổi trở xuống này diễn ra từ 14 đến 16 giờ ngày Chủ nhật 31/5 tại Sân khấu A, Đường Sách TP. HCM.

Các “họa sĩ nhí” sẽ được phát dụng cụ vẽ tại khu vực chương trình. Thời gian hoàn thành bài vẽ: 40 phút. Tiêu chí chấm điểm là vẽ đúng chủ đề, màu sắc sáng tạo và bố cục hài hòa. Giải thưởng gồm có 3 giải Đặc biệt, nhất, nhì và ba trị giá lần lượt từ 500.000 đồng đến 200.000 đồng tiền mặt cùng 1 cuốn sách Lịch sử nước ta. Các thí sinh không đạt giải vẫn sẽ được tặng 01 cuốn sách Lịch sử nước ta.

Ngoài ra, vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật 31/5 tại sân khấu A Đường Sách TP.HCM cũng diễn ra chương trình Mừng sinh nhật cùng Sách tái ngộ với số đặc biệt nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lấy cảm hứng từ câu chuyện Sự tích cây vú sữa - một lời kể nhẹ nhàng về tình mẹ và lòng hiếu thảo, được truyền tải qua những hoạt động vừa chơi, vừa học, vừa cảm nhận.

Lấy chủ đề Nụ cười của con, chương trình mong muốn bắt đầu từ những điều giản dị nhất - nơi niềm vui của con trẻ không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là cách các con cảm nhận tình yêu thương, sự quan tâm và kết nối với gia đình theo cách tự nhiên.

Đây là hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng miễn phí, được Little Cats Studio, Quán Sách Mùa Thu và Đường Sách TP.HCM phối hợp thực hiện, với mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ những trải nghiệm tuổi thơ ý nghĩa, gần gũi với sách và văn hoá.