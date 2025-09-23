Google đối mặt với phiên tòa chống độc quyền về quảng cáo trực tuyến tại Mỹ

(Ngày Nay) - Phiên tòa quan trọng xử vụ Tập đoàn Google của Alphabet bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và một liên minh các bang yêu cầu chia tách mảng công nghệ quảng cáo trực tuyến (ad tech) đã bắt đầu ngày 22/9, đánh dấu vụ kiện chống độc quyền mới nhất trong chiến dịch siết chặt các tập đoàn công nghệ lớn của Washington.

Phiên xử do Thẩm phán Leonie Brinkema chủ trì. Bà là người trước đó đã ra phán quyết rằng Google duy trì các hành vi độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. DOJ đề nghị Google phải bán lại nền tảng giao dịch quảng cáo AdX và hệ thống quản lý quảng cáo cho nhà xuất bản, đồng thời yêu cầu cấm tập đoàn vận hành một sàn giao dịch quảng cáo trong vòng 10 năm. Chính phủ Mỹ cũng muốn cơ chế quyết định kết quả đấu giá quảng cáo phải được công khai mã nguồn nhằm tăng tính minh bạch.

Chính phủ cho rằng việc Google gắn chặt công cụ lưu trữ và quản lý quảng cáo với AdX đã khiến các nhà xuất bản bị buộc phải sử dụng dịch vụ của hãng, đồng thời tạo lợi thế cho khách hàng quảng cáo của Google. Các nhân chứng, gồm cựu lãnh đạo News Corp cùng đại diện DailyMail.com và Advance Local, dự kiến sẽ ra điều trần trong phiên này.

Google bác bỏ các yêu cầu của DOJ, khẳng định việc chia tách là “không khả thi về mặt kỹ thuật” và có thể gây tổn hại cho thị trường cũng như doanh nghiệp nhỏ. Tập đoàn cho biết sẵn sàng điều chỉnh chính sách để giúp nhà xuất bản dễ dàng tiếp cận nền tảng đối thủ, nhưng phản đối việc phải bán mảng kinh doanh cốt lõi. Đại diện Google, bà Lee-Anne Mulholland, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý, nhấn mạnh vụ kiện “hiểu sai cách thức vận hành của quảng cáo số và bỏ qua sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường”.

Phiên tòa này diễn ra trong bối cảnh Google vừa giành được chiến thắng tại một vụ kiện khác khi một thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu chính phủ buộc hãng phải bán trình duyệt Chrome. Tuy nhiên, DOJ vẫn đang theo đuổi nhiều vụ kiện nhằm vào các "ông lớn công nghệ" khác như Meta, Amazon và Apple.

Tại châu Âu, Google cũng phải đối mặt với sức ép khi Ủy ban châu Âu đầu tháng này đã phạt tập đoàn 2,95 tỷ euro (3,47 tỷ USD) vì vi phạm luật cạnh tranh trong lĩnh vực quảng cáo số, đồng thời yêu cầu áp dụng các biện pháp hành vi thay đổi cách vận hành.

Phiên xử tại Mỹ được dự kiến kéo dài khoảng một tuần, sau đó sẽ bước vào giai đoạn tranh luận cuối cùng. Kết quả sẽ quyết định liệu Google có buộc phải chia tách mảng quảng cáo trực tuyến hay chỉ phải áp dụng các biện pháp khắc phục hành vi.