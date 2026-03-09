Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga

(Ngày Nay) - Ngày 8/3, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Đồng thời, giới chức Mỹ dự báo đợt tăng giá xăng mạnh do xung đột tại Trung Đông sẽ chỉ kéo dài trong vài tuần.
Xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz khẳng định lệnh miễn trừ được ban hành tuần trước, cho phép Chính phủ Ấn Độ mua dầu của Nga, sẽ giúp giảm bớt áp lực lên thị trường toàn cầu.

Đại sứ Mike Waltz cho biết trên kênh truyền hình NBC rằng đây là đợt tạm dừng kéo dài 30 ngày nhằm cho phép hàng triệu thùng dầu đang nằm trên các tàu chở dầu được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ. Bộ trưởng Chris Wright chia sẻ trên kênh truyền hình CNN rằng lệnh miễn trừ này có thể giúp kiềm chế tâm lý lo ngại về tình trạng thiếu hụt dầu, đồng thời hạ nhiệt đà tăng giá và những quan ngại đang hiện hữu trên thị trường.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai, người dân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao. Đây là yếu tố gây thêm khó khăn cho nền kinh tế Mỹ sau khi thị trường lao động bất ngờ ghi nhận mất 92.000 việc làm trong tháng 2/2026.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), tính đến ngày 6/3, giá xăng không chì trung bình trên toàn quốc đứng ở mức 3,32 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng 11% so với tuần trước đó và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Giá dầu diesel đạt mức 4,33 USD/gallon, tăng 15% so với một tuần trước đó, chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Trên mạng xã hội Truth Social vào tối 8/3, Tổng thống Donald Trump nhận định giá dầu tăng trong ngắn hạn là một cái giá rất nhỏ để đổi lấy sự an toàn và hòa bình của nước Mỹ cũng như thế giới. Ông khẳng định giá dầu sẽ giảm nhanh chóng sau khi mối đe dọa hạt nhân từ Chính phủ Iran bị loại bỏ.

Trước đó, Bộ trưởng Chris Wright khẳng định hiện không có tình trạng thiếu hụt dầu hay khí tự nhiên. Ông cho rằng việc tăng giá chủ yếu do tâm lý và nhận thức của thị trường về một cuộc chiến kéo dài. Tuy nhiên, ông Wright dự báo xung đột sẽ kết thúc sau vài tuần thay vì kéo dài nhiều tháng.

Sáng 9/3, giá dầu thô giao kỳ hạn tại Mỹ đã tăng hơn 20%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 do lo ngại về sự thắt chặt nguồn cung và gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Các nhà phân tích nhận định tình trạng tăng giá xăng kéo dài có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, thời điểm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ sẽ được định đoạt.

