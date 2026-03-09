Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

(Ngày Nay) - Sáng 9/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX thuộc đơn vị bầu cử số 3.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 6 điểm cầu tại các xã, phường: Tân Long, Yên Sơn, Mỹ Lâm, Nông Tiến, An Tường và Minh Xuân với 1.098 cử tri tham gia.

Theo đó, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lê Thị Kim Dung; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lý Văn Huấn; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trương Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Triệu Thị Tình.

8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Khánh Thị Xuyến, Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn; ông Đỗ Hùng Đức, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân; bà Ngụy Thu Thủy, Phó trưởng Ban Kinh Tế-Ngân sách, HĐND tỉnh; bà Hoàng Tường Vi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Tường; bà Dương Thị Vân, công chức phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, HĐND và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là các vấn đề ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển hạ tầng số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đến việc xây dựng chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Cùng đó, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Cử tri các xã, phường bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc cũng như trình độ, phẩm chất của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm, đầu tư cơ sở hạ tầng, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, chính sách ổn định đời sống dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chuyển đổi số... Các cử tri mong muốn các ứng cử viên trên cương vị công tác của mình, dù trúng cử hay không trúng cử cũng thường xuyên gần dân, trọng dân, luôn luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…