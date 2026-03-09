Kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và công tác bầu cử

(Ngày Nay) - Ngày 9/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị năm 2026 do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh trong việc quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, việc tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, linh hoạt. Tỉnh cần thúc đẩy tăng trưởng gắn với nâng cao đời sống nhân dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xác định rõ các khoản tăng thu, tiết giảm chi ngân sách, bảo đảm tính bền vững; đồng thời tiếp tục huy động tốt các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong triển khai chính sách tài chính, kinh tế.

Đối với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế để việc học tập và triển khai nghị quyết đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ phát triển của địa phương. Các cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp trong toàn xã hội.

Về chuẩn bị bầu cử, đồng chí đánh giá Bắc Ninh đã triển khai các bước theo đúng quy định, chủ động trong công tác nhân sự, tuyên truyền và bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, với đặc thù là địa phương có lực lượng vũ trang và đông công nhân lao động, Bắc Ninh cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để mọi cử tri đều tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tỉnh cũng cần chủ động các phương án nhân sự dự phòng, chuẩn bị kỹ cho kỳ họp HĐND các cấp sau bầu cử, không để xảy ra tình trạng phải bầu lại, bầu thêm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, bảo đảm tính công bằng, minh bạch. Tỉnh quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn , nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Ninh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tổng hợp những cách làm hay, mô hình mới của địa phương trong quá trình quán triệt và triển khai Nghị quyết để lan tỏa, nhân rộng trong thực tiễn.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề như: Những điểm mới, nổi bật, ưu điểm của tỉnh trong việc triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống; xử lý các tình huống phát sinh trước diễn biến tình hình thế giới, trong đó có căng thẳng tại Trung Đông; cũng như chuẩn bị các phương án xử lý tình huống trong ngày bầu cử...

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh giao Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời tích hợp với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành chương trình thống nhất, bảo đảm rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thường xuyên trong cả nhiệm kỳ; kết quả thực hiện là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026, trong quý I/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 6 đoàn giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy 18 xã, phường.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW và Kết luận số 153-KL/TW ngày 16/5/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Tại một số điểm cầu cơ sở, số đảng viên tham dự hội nghị chưa đủ theo đăng ký; chất lượng đường truyền ở một số điểm cầu chưa ổn định. Ở một số địa phương, việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử còn chậm; công tác nhập dữ liệu hồ sơ ứng cử trên Hệ thống thông tin bầu cử quốc gia còn gặp khó khăn...