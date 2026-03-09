Triển lãm “Hồn Việt trên đất Pháp” lan tỏa giá trị văn hóa Việt

(Ngày Nay) - Chiều 7/3, tại Trung tâm văn hóa Marius Sidobre (thành phố Arcueil, tỉnh Val-de-Marne, vùng Île-de-France), Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Tinh Hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam) tổ chức triển lãm tranh và sách với chủ đề “Hồn Việt trên đất Pháp”, thu hút đông đảo trí thức, nghệ sĩ, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam đến tham dự.

Triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm hội họa và các ấn phẩm sách do các tác giả, họa sĩ người Việt đang sinh sống tại Pháp cùng những người bạn Pháp gắn bó với Việt Nam đóng góp. Thông qua các sáng tác nghệ thuật, hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên qua những ký ức, phong cảnh và câu chuyện văn hóa được lưu giữ trong tâm thức của những người con xa xứ.

Các tác phẩm trưng bày phản ánh nhiều góc nhìn về Việt Nam, từ vẻ đẹp của thiên nhiên, con người đến những cảm xúc sâu lắng về ký ức và cội nguồn. Không gian triển lãm vì thế trở thành nơi gặp gỡ của hội họa, văn học và ký ức, góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Tham gia triển lãm có nhiều gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng trí thức và nghệ sĩ người Việt tại Pháp như Giáo sư Nguyễn Quý Đạo, nguyên Giám đốc cao cấp danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS), bác sĩ – họa sĩ Bùi Hoàng Yến, cùng các tác giả Dominique de Miscault, Trần Thu Dung, Nguyễn Thanh Tòng, Jean-Charles Sarrazin và Hoàng Thị Hồng Hà.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự tham gia của các họa sĩ trẻ, tiêu biểu như Nguyễn Duy Đạt và Trần Hoàng Khánh Vân, mang đến những tác phẩm thể hiện góc nhìn mới mẻ về Việt Nam, đồng thời phản ánh hành trình sáng tạo nghệ thuật của thế hệ trẻ gốc Việt giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp.

Sự kiện còn có sự hiện diện của nhiều đại biểu và khách mời, trong đó có bà Nguyễn Hồng Ngự, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp; ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; cùng ông François Loscheider, Phó Thị trưởng thành phố Arcueil. Các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa của triển lãm trong việc tăng cường giao lưu văn hóa và góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Không gian triển lãm cũng trở nên sinh động với các tiết mục âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam cùng hoạt động giới thiệu nghệ thuật dân gian tò he, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ.

Theo các nhà tổ chức, triển lãm “Hồn Việt trên đất Pháp” không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Pháp gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 8/3/2026, mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi hội tụ hội họa, văn học và âm nhạc, qua đó góp phần làm sống dậy “hồn Việt” giữa lòng nước Pháp.