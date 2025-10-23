Hà Nội có xã đầu tiên trong cả nước phê duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị cao cấp 205 ha

(Ngày Nay) - UBND xã Quang Minh (TP Hà Nội) vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị cao cấp Mê Linh với tổng diện tích khoảng 205 ha, quy mô dân số dự kiến 21.000 người.

Theo quyết định, khu đô thị thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1 thuộc huyện Mê Linh cũ. Khu đô thị có phía Đông và Nam giáp đất dân cư, nông nghiệp hiện hữu; phía Tây giáp trung tâm hành chính xã và đường 48m; phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

Hà Nội có xã đầu tiên trong cả nước phê duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị cao cấp 205 ha ảnh 1
Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị Mê Linh với tổng diện tích 205 ha.

Đồ án hướng tới xây dựng khu đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đồng bộ, đồng thời cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Cơ cấu sử dụng đất khu đô thị gồm: đất nhà ở 58,21 ha (28,3%), đất công trình hạ tầng xã hội 63,25 ha (30,8%), đất đường giao thông 66,59 ha (32,4%),cùng các hạng mục cây xanh, bãi đỗ xe và công trình kỹ thuật.

Đáng chú ý, khu đô thị bố trí khoảng 18 ha đất phát triển nhà ở xã hội, chiếm 31,2% quỹ đất nhà ở; có 13 ô đất nhà ở xã hội và một ô đất nhà chung cư hỗn hợp có phần nhà ở xã hội.

Không gian kiến trúc toàn khu được tổ chức theo mô hình kết hợp công trình thấp tầng, trung tầng và cao tầng. Các tòa nhà cao tầng (25–30 tầng) bố trí dọc trục đường Mê Linh và đường Vành đai 3.5, tạo điểm nhấn cho khu vực. Đồ án cũng định hướng phát triển công viên lễ hội, phố đi bộ, cùng các khu cây xanh, thể thao, trường học, y tế và văn hóa.

Về hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị được kết nối với đường Vành đai 3.5, Quốc lộ 2 và tuyến metro số 7, số 9; có hai trạm trung chuyển đa phương thức, hệ thống thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và rác thải được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị thông minh.

UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì công bố công khai đồ án, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quản lý đất đai, nghĩa vụ tài chính và triển khai xây dựng đúng quy hoạch.

