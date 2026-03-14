Bầu cử Quốc hội và HĐND: 100% cử tri tại 5 điểm bầu cử sớm tỉnh Lâm Đồng hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm công dân

(Ngày Nay) - Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, ngày 14/3, sau Lễ khai mạc, 100% cử tri tại 5 điểm bầu cử sớm của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, tỉnh có 5 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm và đều thuộc các đơn vị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bao gồm: Khu vực bỏ phiếu số 37 tại Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken, xã Đắk Wil; Khu vực bỏ phiếu số 20 tại Đồn Biên phòng Đắk Đam, xã Thuận An; Khu vực bỏ phiếu số 21 tại Đồn Biên phòng Đắk Mbai, xã Thuận An; Khu vực bỏ phiếu số 19 tại Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động 1, xã Thuận Hạnh; Khu vực bỏ phiếu số 18 tại Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động 2, xã Hàm Tân.

Thượng tá Lê Quốc Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026. Để bảo đảm quyền bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Thuận Hạnh thành lập Tổ bầu cử số 19. Đây cũng là khu vực có số lượng cử tri tham gia bầu cử đông nhất trong 5 điểm tổ chức bầu cử sớm của tỉnh Lâm Đồng. Trong số các cử tri tham gia bỏ phiếu có nhiều chiến sĩ mới nhập ngũ, lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong môi trường quân ngũ. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử được đơn vị triển khai kỹ lưỡng, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm rõ quy trình, thể lệ và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

“Việc đơn vị được lựa chọn để tổ chức bầu cử sớm thể hiện niềm tin của Đảng và Nhà nước, của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đối với đơn vị căn cứ trên yêu cầu nhiệm vụ; đơn vị mong muốn chọn được các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đủ đức, đủ tài, tiếp tục có những đóng góp cho kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”, Thượng tá Lê Quốc Hùng trao đổi thêm.

Tân binh Vũ Xuân Bách, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh được tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Qua các buổi tuyên truyền của đơn vị, anh hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của người công dân. Được tham gia bầu cử ngay trong những ngày đầu quân ngũ là một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với anh cũng như các chiến sỹ, đồng đội trong đơn vị.

Hạ sỹ Dương Văn Thương, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 cho biết, là một cử tri được tham gia bầu cử sớm, anh mong muốn sẽ cùng với các cử tri lựa chọn được các đại biểu đủ tâm, đủ đức, đủ tầm để đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và chính quyền các địa phương, công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử sớm được thực hiện chu đáo, từ trang trí khánh tiết, bố trí khu vực bỏ phiếu đến chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, hoàn thành đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao.