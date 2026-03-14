Sẵn sàng cho Ngày hội non sông thắng lợi

(Ngày Nay) - Ngày mai, cử tri Thủ đô cùng cử tri cả nước sẽ bước vào Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các khu dân cư, từ nội đô đến ngoại thành, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Mọi quy trình đều được rà soát, kiểm tra cẩn trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm Ngày bầu cử 15/3 diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Thời điểm này, những phần việc cuối cùng cho ngày bầu cử đang được các địa phương hoàn tất. Tại Nhà văn hóa thôn Quán Xá (xã Hòa Xá), từ cổng vào sân đều được trang trí rực rỡ, khu vực bỏ phiếu đã được bố trí gọn gàng với đầy đủ bàn ghi danh sách cử tri, khu vực viết phiếu và vị trí đặt hòm phiếu. Bí thư Chi bộ thôn Quán Xá Kiều Xuân Mài cho biết, toàn thôn hiện có 412 cử tri. Thời gian qua, chi bộ thôn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tích cực rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri và tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Trong khi đó, tại tổ dân phố 5P (phường Kiến Hưng), việc rà soát danh sách cử tri vẫn được cập nhật hằng ngày. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 5P Nguyễn Thị Sâm chia sẻ, những ngày này, Ban Công tác Mặt trận tích cực tuyên truyền với người dân về tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của các ứng cử viên, để cử tri lựa chọn đúng người đại diện cho mình trong cơ quan dân cử.

Nhằm bảo đảm tốt nhất cho thành công cuộc bầu cử, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, giám sát lần thứ nhất vào ngày 28-2, hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục triển khai đợt kiểm tra, giám sát thứ hai tại toàn bộ 126 xã, phường. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường đã sẵn sàng. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tại khu dân cư, để tạo không khí hướng tới ngày bầu cử. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về tiểu sử và Chương trình hành động của các ứng cử viên cũng cần được tiếp tục thông qua các buổi tọa đàm, trao đổi.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, Ngày bầu cử 15/3 sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn đại biểu cho các cơ quan dân cử mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trong tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức hiệp thương, lựa chọn và giới thiệu người ứng cử. Các bước hiệp thương được triển khai đúng quy định, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ.

Qua ba vòng hiệp thương, danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đã được xác lập. Theo đó, tại Hà Nội có 54 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 205 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 5.193 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Một điểm nhấn quan trọng trong quá trình chuẩn bị bầu cử là việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Tại Hà Nội, hoạt động này được triển khai rộng khắp, từ cấp thành phố đến cơ sở. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tính đến ngày 10-3, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức 158 cuộc tiếp xúc cử tri (12 cuộc trực tiếp, 146 cuộc trực tuyến) cho 54 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vận động bầu cử, với 30.112 cử tri tham dự.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã có 269 cuộc tiếp xúc cử tri (34 cuộc trực tiếp, 235 cuộc trực tuyến) được tổ chức cho 205 người ứng cử, với 41.473 cử tri tham dự. Ở cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức 3.755 cuộc tiếp xúc cử tri (2.664 cuộc trực tiếp, 1.091 cuộc trực tuyến) cho các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, thu hút 420.643 cử tri tham dự.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp để người ứng cử trình bày Chương trình hành động mà còn là diễn đàn để cử tri trực tiếp nêu ý kiến, đặt câu hỏi về những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội. Cử tri Vũ Tiến Công (xã Thanh Liệt) bày tỏ, điều người dân quan tâm là ứng cử viên hứa gì, sẽ làm gì và hiệu quả ra sao. Cử tri không mong những điều quá lớn lao, mà kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử sẽ bắt đầu hành động vì dân.