Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của hai trường trung học phổ thông

Truyền thông Pháp ví Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam" (Ngày Nay) - Tạp chí điện tử Journal des Français à l'étranger của Pháp vừa đăng bài viết nhận định Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam" và là lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay Thái Lan.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tham dự chương trình Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 tại Hy Lạp (Ngày Nay) - Từ ngày 20 đến 26/9/2026 , đoàn đại biểu của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ tham dự chương trình hội thảo quốc tế "Dialogue of Culture and Knowledge 2026" (Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026) tại Athens và vùng Peloponnese (Hy Lạp). Sự kiện do Liên hiệp các Hội UNESCO Hy Lạp phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Câu lạc bộ, Trung tâm và Hiệp hội UNESCO Thế giới (WFUCA).

Dòng vốn đầu tư miền Bắc đang "Nam tiến", đâu là tiêu chí lựa chọn tài sản trong chu kỳ mới? (Ngày Nay) -Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, dòng tiền ưu tiên chảy vào các tài sản có giá trị thực, rõ ràng về hạ tầng và đã hiện hữu. Xu hướng này đang thúc đẩy một làn sóng dịch chuyển vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư miền Bắc vào trung tâm mới TP.HCM – cực tăng trưởng năng động nhất của thành phố.

UNESCO đồng hành cùng Bộ Khoa học & Công nghệ nâng cao năng lực sử dụng AI có trách nhiệm trong khu vực công (Ngày Nay) - Khi AI đang ngày càng được sử dụng nhiều trong khu vực công, việc sử dụng AI cần đi cùng hiểu biết, năng lực kiểm tra kết quả và nhận diện rủi ro trước khi áp dụng vào thực tế.

Nghệ nhân L.Tuul: Trang phục deel của người Mông Cổ là di sản văn hóa chứa đựng tinh thần dân tộc (Ngày Nay) - Khi Lễ hội Naadam – sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của Mông Cổ – đang đến gần, người dân khắp đất nước lại chuẩn bị khoác lên mình những bộ deel (trang phục truyền thống Mông Cổ) với chất liệu lụa, gấm và những hoa văn tinh xảo. Không chỉ là trang phục lễ hội, deel còn được xem là kết tinh của đời sống du mục, tri thức bản địa, phép tắc ứng xử và bản sắc văn hóa của người Mông Cổ qua nhiều thế kỷ.

LHQ hỗ trợ chương trình cung cấp bữa ăn học đường ở Cuba (Ngày Nay) - Chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực nhằm giải quyết các ưu tiên xã hội như an ninh lương thực và các dự án đầu tư nhằm tăng cường năng lực sản xuất của Cuba.

Khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí: Cụ thể hóa Luật Thủ đô (Ngày Nay) - Chính sách khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 của hai trường trung học phổ thông (Ngày Nay) - Hai trường hạ điểm chuẩn là Trung học phổ thông Xuân Khanh và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi-Thường Tín. Mức hạ điểm chuẩn lần lượt là 0,5 điểm và 0,25 điểm.

Thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ (Ngày Nay) - Đảng ủy Chính phủ thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1/7/2026 nhằm tham mưu, tư vấn các vấn đề chiến lược, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển đất nước.