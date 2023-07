Hà Nội: Giao quyền giải quyết chuyển trường cho Hiệu trưởng

Cụ thể, theo quyết định trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó cấp học cao nhất là Trung học phổ thông đối với 2 thủ tục “chuyển trường” và “xin học lại tại trường khác” đối với học sinh trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường thực hiện các thủ tục đã được phân cấp trên.

Trước đây, thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông được UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải quyết. Tuy nhiên, ngày 11/5/2022, UBND thành phố đã công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong đó có thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, tháng 8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành quy định về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Quyết định nêu rõ: Đối với học sinh Trung học phổ thông chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố sẽ do hiệu trưởng các trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ chuyển trường gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh ký; Học bạ bản chính; Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển; Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp Trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp Trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).