Sinh viên TP Hồ Chí Minh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ 3 đến 4 tuần

(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó không ít trường bố trí cho sinh viên nghỉ từ 3 đến 4 tuần, thậm chí có trường cho nghỉ trọn một tháng, kết hợp linh hoạt giữa nghỉ Tết và học trực tuyến.

Đến nay, nhiều trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phần lớn các trường cho sinh viên nghỉ từ khoảng 3 - 4 tuần, một số trường có thời gian nghỉ dài hơn so với mặt bằng chung.

Trong nhóm các trường có thời gian nghỉ dài, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ từ ngày 31/1/2026 đến hết ngày 1/3/2026; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh bố trí lịch nghỉ trọn một tháng, từ ngày 1/2 đến 1/3/2026.

Nhiều trường khác cho sinh viên nghỉ khoảng 29 ngày, từ ngày 9/2 đến 1/3/2026, gồm Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh), Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Gia Định.

Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh dự kiến cho sinh viên nghỉ khoảng 28 ngày, từ ngày 2/2 đến hết ngày 1/3/2026; Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh công bố lịch nghỉ kéo dài 4 tuần, từ ngày 9/2 đến 8/3/2026.

Trong khi đó, một số trường khối ngành đặc thù có thời gian nghỉ ngắn hơn. Sinh viên Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được nghỉ Tết 19 ngày, từ ngày 9 đến 27/2/2026, phù hợp với yêu cầu đào tạo và thực hành của ngành y.

Bên cạnh việc bố trí thời gian nghỉ Tết tập trung, một số trường đại học tại TP Hồ Chí Minh áp dụng phương án học trực tuyến linh hoạt trước và sau Tết. Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho sinh viên và giảng viên nghỉ Tết 2 tuần, đồng thời tổ chức giảng dạy trực tuyến một tuần trước và một tuần sau kỳ nghỉ chính thức.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) cũng áp dụng hình thức tương tự, giúp sinh viên có thêm thời gian ở nhà dịp Tết nhưng vẫn bảo đảm tiến độ học tập, hạn chế áp lực đi lại và chi phí vé tàu xe.

Đại diện các trường cho biết, việc xây dựng lịch nghỉ Tết căn cứ vào kế hoạch đào tạo, tiến độ học tập của từng học kỳ và điều kiện thực tế của sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngoại tỉnh. Lịch nghỉ thường được công bố sớm để sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân.

Theo kế hoạch năm học 2025 - 2026, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của sinh viên tại TP Hồ Chí Minh có thể tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và sẽ được các trường thông báo chính thức đến sinh viên trong thời gian tới.