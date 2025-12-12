Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại di động

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục Israel ngày 11/12 thông báo sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026.
Theo quy định mới, học sinh sẽ không được phép sử dụng điện thoại ở bất kỳ khu vực nào trong khuôn viên trường. Tại Israel, bậc tiểu học thường gồm các khối từ lớp 1 đến lớp 6.

Bộ Giáo dục Israel cho biết quyết định nêu trên nhằm mục đích “tạo ra một môi trường giúp học sinh phát triển và nâng cao kỹ năng xã hội - cảm xúc, cải thiện bầu không khí giáo dục và thúc đẩy khả năng tập trung học tập tốt hơn”. Cơ quan này đã xem xét các công trình nghiên cứu quốc tế và xu hướng toàn cầu về tác động của điện thoại thông minh đối với sức khỏe tinh thần, kỹ năng xã hội và kết quả học tập của học sinh trước khi ban hành chính sách.

Bộ trưởng Giáo dục Israel - ông Yoav Kisch - nhấn mạnh việc hạn chế sử dụng điện thoại sẽ “giúp trẻ em tương tác thực sự với nhau, giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng và tăng cường kết nối tự nhiên giữa học sinh mà không phụ thuộc vào màn hình”. Ông khẳng định chính sách này dựa trên nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, hướng tới “một môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh”.

Theo Bộ Giáo dục Israel, sáng kiến được phê duyệt sau quá trình tham vấn với các nhóm phụ huynh, chính quyền địa phương và Công đoàn Giáo viên Israel.

Xu hướng cấm điện thoại trong trường học đang gia tăng trên thế giới trong bối cảnh việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội ở trẻ em ngày càng phổ biến. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi nhận đến cuối năm 2024, khoảng 40% hệ thống giáo dục toàn cầu đã áp dụng một hình thức cấm điện thoại nào đó, tăng so với mức 30% của năm 2023.

Nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp hạn chế tương tự. Ví dụ, Brazil cấm điện thoại trong toàn bộ các trường công và trường tư; Chile cấm thiết bị thông minh trong giờ học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở; Australia áp dụng lệnh cấm truy cập mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi; và nhiều nước châu Âu như Pháp, Hungary, Hà Lan cũng ban hành các mức độ hạn chế khác nhau.

