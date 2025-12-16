SEA Games 33: Ngày bùng nổ và kịch tính của Thể thao Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày thi đấu thứ sáu (15/12) tại SEA Games 33 đã khép lại, ghi nhận những khoảnh khắc bùng nổ của Thể thao Việt Nam với cú đúp Huy chương Vàng (HCV) từ điền kinh cho đến chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam. Những kết quả này giúp Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 39 HCV, 47 huy chương Bạc (HCB) và 70 huy chương Đồng (HCĐ).
Nguyễn Trung Cường giúp Điền kinh lập "hat-trick vàng" trong ngày hôm nay.

Các vận động viên Wushu và Điền kinh đã thi đấu ấn tượng để liên tiếp mang huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 15/12 tại SEA Games 33.

Wushu chính là đội "mở hàng vàng" trong ngày hôm nay với 2 tấm huy chương Vàng đến từ Nguyễn Thị Thu Thủy(tán thủ wushu nữ 60kg) và Trương Văn Chưởng (tán thủ hạng cân 80kg nam).

Tiếp nối thành công của Wushu, Điền kinh cũng đã bứt tốc bằng cú "hat-trick" huy chương Vàng quý giá trong ngày thi đấu không được như mong đợi.

Quách Thị Lan giành chiến thắng ở nội 400m rào nữ với thành tích 56 giây 82, để có tấm huy chương Vàng cá nhân đầu tiên tại SEA Games.

Nguyễn Trung Cường sau đó tỏa sáng để thống trị nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật bằng chiến thắng thuyết phục với thời gian 8 phút 55 giây 32.

Cú "hat-trick" của Điền kinh được hoàn tất khi Nguyễn Thị Oanh vô đối ở nội dung 10.000m và cán đích đầu tiên với thời gian 34 phút 27 giây 93.

Với thành tích này, tính đến 20g30 ngày 15/12, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 39 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc và 68 huy chương Đồng, để xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

SEA Games 33: Ngày bùng nổ và kịch tính của Thể thao Việt Nam ảnh 1
Đoàn thể thao Thái Lan đứng đầu bảng tổng sắp với 144 huy chương Vàng, 87 huy chương Bạc và 55 huy chương Đồng.

Indonesia là đoàn đang xếp thứ 2 bảng tổng sắp với 52 huy chương Vàng, 64 huy chương Bạc và 63 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Singapore vẫn đang đứng vị trí thứ tư bảng tổng sắp nhưng khoảng cách không quá xa so với hai đoàn xếp sau là Philippines và Malaysia.

Các vị trí từ thứ 7 đến 10 lần lượt thuộc về các đoàn thể thao Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste.

SEA Games 33 đoàn Thể thao Việt Nam huy chương Vàng

