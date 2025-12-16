Phim quảng cáo Giáng sinh không dùng AI gây sốt toàn cầu

(Ngày Nay) - Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.

Một quảng cáo Giáng sinh của chuỗi siêu thị Intermarché của Pháp đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa hiếm thấy trên toàn cầu, khi chạm tới cảm xúc của hàng triệu người, mà không sử dụng bất kỳ khung hình tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nào.

Đoạn phim dài khoảng 2 phút rưỡi có tên “Unloved” (Le mal aimé), kể câu chuyện về một chú sói cô độc, bị các loài vật trong rừng sợ hãi và xa lánh. Thay vì tiếp tục săn mồi, con sói quyết định thay đổi: học nấu các món rau củ và mang một món ăn tự tay chuẩn bị đến bữa tiệc Giáng sinh. Dần dần, chú sói nhận được sự cảm thông, tình bạn và được chấp nhận.

Câu chuyện diễn ra trong không gian hoạt hình ấm áp, giàu chất hội họa, được mở đầu và kết thúc bằng những cảnh quay chân thật.

Dù mang dáng dấp một câu chuyện thiếu nhi nhẹ nhàng, “Unloved” nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới nước Pháp.

Chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt vào tháng 12, quảng cáo này đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên toàn thế giới, khơi nguồn cho các tác phẩm fan art của người hâm mộ, những lời khen ngợi quốc tế và hàng loạt chia sẻ xúc động từ người xem.

Ông Julien Bon, Giám đốc sáng tạo của Romance - công ty đứng sau chiến dịch quảng cáo, cho biết sức hút của bộ phim nằm ở hành trình chuyển hóa mang tính phổ quát. “Đó là câu chuyện về một cá nhân cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Và điều đó chạm tới tất cả mọi người,” ông chia sẻ.

Theo ông Victor Chevalier, cây bút phụ trách nội dung của Romance, phản ứng tích cực của công chúng bắt nguồn từ cảm xúc chân thật. Trong bối cảnh nhiều quảng cáo số ngày càng phụ thuộc vào các “lối tắt” bằng AI, khán giả đã đáp lại sự nhân văn được trau chuốt thủ công trong bộ phim.

Ông nhấn mạnh: “AI không thể tạo ra câu chuyện. Chúng tôi tạo ra câu chuyện,” đồng thời cho rằng thành công của “Unloved” đến từ việc ê-kíp đã dành thời gian cho tác phẩm một cách chậm rãi, kỹ lưỡng.

Thực tế, quảng cáo này được hoàn thiện trong nhiều tháng, với sự tham gia của các họa sỹ và nhà làm phim hoạt hình, chăm chút từng cử chỉ, biểu cảm và chi tiết nhỏ. Nghệ thuật truyền thống ấy đang được cộng đồng mạng ca ngợi, nhất là trong bối cảnh nhiều thương hiệu lớn tung ra các quảng cáo lễ hội hào nhoáng nhưng bị chỉ trích là “vô hồn” do phụ thuộc vào AI.

Cảm xúc của câu chuyện dâng trào hơn khi ca khúc pop Pháp kinh điển “Le mal aimé” của ca sỹ người Pháp Claude François được lồng ghép khéo léo, mang lại sắc thái hoài niệm, đồng thời góp phần làm lượng nghe trực tuyến của bài hát này tăng mạnh khi khán giả tìm nghe lại.

Dù mục tiêu cốt lõi của siêu thị Intermarché vẫn là kinh doanh thực phẩm, những người thực hiện quảng cáo cho biết tham vọng của họ lớn hơn thế.

Theo ông Bon, câu chuyện con sói - từ kẻ bị loại trừ trở thành vị khách được chào đón, phản ánh khát khao chung về sự thấu hiểu và đồng cảm trong một thế giới ngày càng chia rẽ bởi các thuật toán.

Đà lan tỏa của “Unloved” hiện vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Trên các nền tảng mạng xã hội từ châu Âu đến Mỹ, người xem chia sẻ phiên bản có phụ đề, đăng tải phản ứng cá nhân, thậm chí bày tỏ mong muốn bộ phim được phát triển thành một tác phẩm điện ảnh dài tập thay vì chỉ là một quảng cáo vỏn vẹn hơn 2 phút.

Với một quảng cáo siêu thị trong năm 2025, đây được xem là tác động hiếm hoi, cho thấy công chúng vẫn khao khát những câu chuyện không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh, mà còn mang đậm dấu ấn con người thay vì công nghệ hiện đại như AI.