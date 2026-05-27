Mỹ Anh và Matthew Ifield: Hai gương mặt trẻ kể tiếp câu chuyện Việt - Úc bằng âm nhạc

(Ngày Nay) - Hợp tác cùng Hot Panda Media, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 đã mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn.

Chương trình sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, đi qua hai thành phố và quy tụ hai tên tuổi: Mỹ Anh – một trong những giọng ca trẻ đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới của Việt Nam, và Matthew Ifield – nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Úc gốc Á đang nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai nghệ sĩ với hai câu chuyện khác nhau nhưng có chung tình yêu dành cho âm nhạc sẽ cùng đồng hành trên hành trình này, mở ra một chương mới đầy sống động cho câu chuyện ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Úc.

ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA - Dòng chảy văn hoá được vun đắp từ nhiều mùa

ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA là một sáng kiến văn hóa trọng điểm được Chính phủ Úc hỗ trợ nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa hai chiều, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời xây dựng sự kết nối sâu sắc hơn giữa các lĩnh vực sáng tạo của Úc và Việt Nam, phù hợp với Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Úc đến năm 2040 (Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040). Được khởi xướng và duy trì bởi Chính phủ Úc từ năm 2024, sáng kiến này đã tạo ra một không gian mở cho đối thoại thông qua chuỗi các toạ đàm và biểu diễn (showcase).

Tại đây, các chuyên gia và nghệ sĩ âm nhạc trẻ tiềm năng của Việt Nam có cơ hội tương tác trực tiếp với các nhà sản xuất, nghệ sĩ và nhà quản lý ngành công nghiệp âm nhạc hàng đầu của Úc – không chỉ để học hỏi tư duy vận hành của một nền công nghiệp được xây dựng trên các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn, là tìm thấy sự đồng điệu trong ngôn ngữ kể chuyện.

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt rõ rệt của chương trình. Lần đầu tiên, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA bước ra khỏi định dạng toạ đàm và trình diễn thuần túy, mở rộng thành một hành trình bốn ngày kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, sáng tác nhạc, đối thoại chuyên môn và đứng trên sân khấu đại chúng tại Festival Huế. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình mời một nghệ sĩ Úc đồng hành cùng một nghệ sĩ Việt Nam trong suốt toàn bộ hành trình, thay vì chỉ giới hạn sự hợp tác trong các buổi giao lưu ngắn ngủi.

Khi mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Úc ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò của kết nối văn hóa trở nên thiết yếu trong việc xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau. Bằng cách lựa chọn âm nhạc làm ngôn ngữ chung, chương trình mong muốn tạo ra những kết nối tự nhiên và chân thực nhất. Không còn những công thức rập khuôn; câu chuyện trao đổi văn hóa này giờ đây được kể qua từng giai điệu, qua nguồn năng lượng của các nghệ sĩ trên sân khấu và qua đêm nhạc nơi hàng trăm người xa lạ được kéo lại gần nhau hơn bởi sự đồng điệu của tâm hồn.

Bốn ngày, bốn điểm chạm & hành trình của ALL EARS 2026

ALL EARS 2026 được thiết kế như một hành trình được đan cài tỉ mỉ. Mỗi ngày là một mảnh ghép với vai trò riêng, nhưng tất cả đều hướng tới một mục đích duy nhất: tạo ra không gian để hai nền văn hóa âm nhạc có thể thực sự trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau.

Ngày 14 - 15 tháng 6: Khai mạc tại Festival Huế

Hành trình bắt đầu tại Huế – nơi những giá trị di sản gặp gỡ nguồn năng lượng đương đại. Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ cùng đứng chung sân khấu tại Festival Huế 2026, một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất Việt Nam, được tổ chức tại trung tâm cố đô đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Bước xuống khỏi sân khấu, hai ngày ở Huế còn được thiết kế như một trải nghiệm đắm mình trong văn hóa sống động dành cho Matthew Ifield – đưa anh đi qua Kinh thành cổ kính, các lăng tẩm hoàng gia, những con ngõ nhỏ của phố cổ và cả những góc bình dị trong cuộc sống thường nhật của người dân xứ Huế vốn hiếm khi xuất hiện trên các dòng tít báo. Những cuộc gặp gỡ với di sản và văn hóa bản địa này là một phần có chủ ý trong thiết kế của chương trình: với niềm tin rằng sự hợp tác nghệ thuật chân thực không bắt đầu từ chiếc micro, mà từ trải nghiệm chia sẻ khi cùng hiện diện ở một không gian để sáng tạo âm nhạc.

Ngày 16 tháng 6: Buổi sáng tác nhạc tại Hà Nội

Rời Huế với những dư âm còn đọng lại, ALL EARS 2026 mang Mỹ Anh và Matthew Ifield đến với một trải nghiệm trọng tâm tại Hà Nội: Buổi sáng tác nhạc (Songwriting Session). Vượt ra khỏi khái niệm thoáng qua của một màn hợp tác mang tính thị trường, đây là một cuộc gặp gỡ sáng tạo đích thực.

Hai nghệ sĩ sẽ cùng nhau đi qua toàn bộ vòng đời của một tác phẩm âm nhạc, từ những đốm lửa ý tưởng đầu tiên cho đến bản ghi âm thử (demo) đầu tiên. Hành trình này được ghi lại không chỉ để phục vụ cho một bài hát duy nhất, mà còn là minh chứng sống động cho thấy hai tư duy âm nhạc khác biệt rõ rệt có thể hòa làm một như thế nào.

Ngày 17 tháng 6: Toạ đàm & Biểu diễn (Open Talk & Showcase) tại trường Đại học VinUni, Hà Nội

Vốn được coi là "trái tim" của dự án, chương trình kết nối tại Hà Nội trở lại với hình thức trọn vẹn nhất từ trước đến nay – dưới dạng một sự kiện kéo dài suốt buổi sáng ngày 17 tháng 6, kết hợp giữa Toạ đàm và tiếp nối bằng các tiết mục Biểu diễn âm nhạc. Cùng nhau, hai hoạt động này tạo nên một trải nghiệm kết nối duy nhất được thiết kế cho tối đa 150 người tham dự, hoàn toàn miễn phí, và ưu tiên hàng đầu cho các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tại Hà Nội.

Toạ đàm là một diễn đàn mở nơi các nghệ sĩ và chuyên gia trong ngành của Úc và Việt Nam cùng ngồi lại để bóc tách bức tranh toàn cảnh về cách thức vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc cũng như cách các dự án hợp tác xuyên biên giới được hình thành. Buổi sáng sau đó sẽ tiếp nối với phần Showcase: một set biểu diễn trực tiếp của Mỹ Anh và Matthew Ifield, mang đến cho người tham dự cơ hội hiếm có để xem các nghệ sĩ ở cự ly gần trong một không gian thân mật và lần đầu tiên được lắng nghe thành quả hợp tác của họ vang lên trong căn phòng.

All Ears: Focus Australia 2026 hướng đến ba kỳ vọng cụ thể, vượt ra khỏi việc tổ chức một chuỗi sự kiện đơn thuần.

Thứ nhất, chương trình đặt mục tiêu tạo ra một sản phẩm hợp tác âm nhạc hữu hình – một bài hát được đồng sáng tác bởi Mỹ Anh và Matthew Ifield – nhằm mở ra một mô hình hợp tác có thể nhân rộng trong tương lai. Đây không phải là một màn kết hợp mang tính thương mại, mà là kết quả của một quá trình cùng ngồi lại, cùng viết nhạc và thấu hiểu lẫn nhau thông qua âm nhạc.

Thứ hai, buổi Toạ đàm & Biểu diễn (Open Talk & Showcase) tại trường Đại học VinUni, Hà Nội kỳ vọng sẽ trang bị cho 150 chuyên gia và bạn trẻ hoạt động trong ngành âm nhạc Việt Nam một khối kiến thức thực tế về cách thức vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc Úc – từ các chiến lược phát hành độc lập, vai trò của các tổ chức quản lý bản quyền, cho đến cách một nghệ sĩ có thể tự xây dựng nền tảng cho riêng mình. Đây là những kiến thức thường không có sẵn trong các chương trình đào tạo hiện tại ở Việt Nam.

Thứ ba, thông qua sự hiện diện của cả hai nghệ sĩ tại Festival Huế, ALL EARS 2026 hy vọng sẽ thiết lập một cột mốc cho mô hình hợp tác giữa các chương trình ngoại giao văn hóa nước ngoài và các lễ hội văn hóa lớn trong nước – một hướng đi vừa tôn vinh di sản Việt Nam, vừa mở ra cánh cửa cho âm nhạc quốc tế đương đại.