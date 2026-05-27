Nền nhiệt tại Ấn Độ gần chạm ngưỡng 50 độ C

(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.

Theo dữ liệu của nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI, 45 thành phố nóng nhất thế giới đều thuộc Ấn Độ, với nền nhiệt đồng loạt vượt ngưỡng 43 độ C vào trưa 27/5. Đáng chú ý, cũng trong ngày 27/5, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 47,4 độ C tại thành phố Banda thuộc bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 465 km về phía Đông Nam - cao hơn 3,8 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Trước đó, thành phố này từng chạm ngưỡng 48,2 độ C trong tháng này. Trong khi đó, tại New Delhi, nhiệt độ vào giữa trưa đạt ngưỡng 40 độ C.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh nhiều khu vực trên khắp nước này hiện đối mặt với nền nhiệt tăng vọt, đồng thời kêu gọi người dân Ấn Độ thực hiện tối đa các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Nắng nóng cực đoan có thể dẫn đến tình trạng cơ thể mất nước nghiêm trọng, khiến máu trở nên đặc hơn và có thể dẫn tới suy đa tạng trong những trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Trên thực tế, chỉ trong tuần qua, ít nhất 16 người đã tử vong do sốc nhiệt tại bang Telangana, miền Nam Ấn Độ.

Thủ tướng Modi cảnh báo việc phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo có thể nhanh chóng dẫn đến tình trạng nguy hiểm, thậm chí gây đột quỵ do sốc nhiệt. Các nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này gồm có trẻ em, người cao tuổi và lao động làm việc ngoài trời.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, xuất hiện thường xuyên hơn và trở nên khốc liệt hơn. Theo đó, nhiệt độ mùa Hè tăng cao cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Cùng ngày, quân đội Ấn Độ đã công bố hình ảnh các binh sĩ đang nỗ lực khống chế đám cháy dữ dội trong suốt 16 giờ gần thị trấn miền núi Kasauli thuộc khu vực Himalaya. Các trực thăng của không quân đã liên tục thả những thùng nước cỡ lớn xuống hiện trường. Quân đội cho biết đây là biện pháp mang tính quyết định trong việc khống chế đám cháy. Công tác chữa cháy hiện vẫn đang tiếp diễn.

Trước nguy cơ nắng nóng tiếp tục kéo dài, IMD cũng phát cảnh báo nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường tiết kiệm nước.

Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C, đo tại thành phố Phalodi thuộc bang Rajasthan vào năm 2016.