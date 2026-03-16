Hà Nội: Phường Long Biên gần 44 nghìn cử tri đi bỏ phiếu

(Ngày Nay) - Thông tin mới nhất từ Ủy ban bầu cử phường Long Biên, đến 19h ngày 15/3, toàn phường đã có 43.855 cử tri tham gia đi bầu cử, đạt tỷ lệ 98,75%.
Lãnh đạo phường Long Biên đã chia về các tổ bầu cử vừa kiểm tra công tác bầu cử vừa tham gia bỏ phiếu.
Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại nhiều khu vực bầu cử trên địa bàn đạt mức 100%, thể hiện rõ sự hưởng ứng và trách nhiệm của nhân dân đối với sự kiện quan trọng này.

Đặc biệt khu vực bỏ phiếu số 5 (khu vực bỏ phiếu đơn vị quân đội) thuộc đơn vị bầu cử số 5 phường Long Biên đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu lúc 10h30. Nhiều khu vực đạt tỷ lệ cao như: Khu vực bỏ phiếu số 1 đạt 99,83%, khu vực bỏ phiếu số 3 đạt 99,93%, khu vực bỏ phiếu số 6 đạt 99,95%, khu vực bỏ phiếu số 12 đạt 99,9%, khu vực bỏ phiếu số 17 đạt 99,92%.

Đối với những trường hợp cử tri không có đủ điều kiện để đi bỏ phiếu, các tổ bầu cử cũng đã tổ chức mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ và quyền lợi của mình, từ đó tạo niềm tin cho nhân dân và xã hội về sự minh bạch và công bằng xã hội đối với công tác bầu cử.

Đánh giá của Ủy ban bầu cử phường Long Biên, nhìn chung, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, nghiêm túc, trách nhiệm cao, tuân thủ đúng luật; toàn thể nhân dân, cán bộ và Đảng viên rất phấn khởi trong ngày hội của toàn dân. Hầu hết cử tri đều cho rằng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đều có trình độ, năng lực cao, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Đồng thời, cử tri cũng bày tỏ mong muốn những người trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương...

Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Long Biên ổn định; an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững; hiện chưa có vụ việc gì xảy ra và cần xử lý. Uỷ ban bầu cử phường Long Biên cũng khẳng định, đến thời điểm này trên địa bàn phường chưa có tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết.

