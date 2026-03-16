Kết thúc bỏ phiếu bầu cử, 34 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%

(Ngày Nay) - 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Bộ Nội vụ cho biết cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ ngày 15/3.

Số liệu cập nhật đến 23 giờ 23 phút cùng ngày (15/3) trên hệ thống phần mềm của Hội đồng bầu cử quốc gia cho thấy số cử tri đi bầu cử là 76.188.544, đạt 99,68% tổng số cử tri.

Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định; không phát sinh vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.