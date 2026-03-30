Hà Nội sẽ đăng cai Hội thảo quốc tế về mật mã và an toàn thông tin VCRIS 2026

(Ngày Nay) - Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ ba về Mật mã và An toàn thông tin (VCRIS 2026) sẽ được tổ chức vào ngày 29–30/10/2026 tại Hà Nội. Đây là sự kiện học thuật quan trọng trong lĩnh vực an toàn thông tin, do Học viện Kỹ thuật mật mã chủ trì, với sự phối hợp của nhiều đơn vị uy tín trong nước và quốc tế.

Hội thảo có sự đồng hành của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam), Tạp chí An toàn thông tin (ISJ). Đồng thời, hội thảo còn nhận được sự bảo trợ học thuật từ các tổ chức quốc tế như Đại học Lorraine (Pháp), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Nhóm nghiên cứu An ninh Máy tính và Mật mã Công nghiệp (COSIC, KU Leuven, Bỉ).

VCRIS 2026 hướng tới việc quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên để trình bày và thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực mật mã, an ninh hậu lượng tử, an toàn hệ thống và an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo. Hội thảo đồng thời tạo dựng một diễn đàn học thuật quốc tế chất lượng cao, nơi các nghiên cứu từ nền tảng lý thuyết đến triển khai ứng dụng, cùng các xu hướng công nghệ an ninh liên ngành được chia sẻ và phát triển.

Thông qua đó, sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Nhiều chủ đề trọng tâm về an ninh công nghệ

Hội thảo tập trung vào các nhóm chủ đề chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Mật mã lý thuyết và mật mã hậu lượng tử; Mật mã ứng dụng và bảo vệ quyền riêng tư; An toàn hệ thống và an ninh mạng; An ninh dựa trên trí tuệ nhân tạo và phân tích mối đe dọa; Các công nghệ an ninh mới nổi

C ác bài báo được chấp nhận và trình bày tại hội thảo sẽ được đề xuất công bố trên hệ thống IEEE Xplore – một trong những cơ sở dữ liệu khoa học uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện - điện tử và công nghệ. Các công bố này có giá trị tham khảo, trích dẫn cao trong cộng đồng nghiên cứu và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận, tính tối đa 01 điểm.

Ban Tổ chức cũng đã công bố các mốc thời gian chính của hội thảo:

Hạn nộp toàn văn bài báo: 30/6/2026

Thông báo chấp nhận: 31/7/2026

Hạn đăng ký tham dự: 25/9/2026

Thời gian tổ chức hội thảo: 29–30/10/2026

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên quan tâm gửi bài tham dự. Sự tham gia của các tác giả được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào thành công của VCRIS 2026 cũng như thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực mật mã và an toàn thông tin.

Thông tin chi tiết về hội thảo có thể truy cập tại địa chỉ: https://vcris.org/. Trong trường hợp cần hỗ trợ, Ban Tổ chức tiếp nhận liên hệ qua email vcris.act@gmail.com hoặc số điện thoại 0982 151 982; 0984 346 162.