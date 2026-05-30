Trung Quốc tích hợp AI vào ngành năng lượng

(Ngày Nay) - Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng.

Theo kế hoạch hành động được Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc ban hành gần đây, đến năm 2030, năng lực cung cấp năng lượng sạch cho cơ sở hạ tầng điện toán AI ở Trung Quốc sẽ được tăng cường đáng kể và việc ứng dụng AI trong ngành năng lượng cũng sẽ được cải thiện hơn nhiều. Kế hoạch này nhằm mở ra các kịch bản ứng dụng giá trị cao cho AI trong ngành năng lượng, khai thác giá trị của dữ liệu năng lượng và tăng cường đổi mới mô hình AI trong lĩnh vực năng lượng.

Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong năm ngoái, nước này đã thiết lập 42 cụm điện toán thông minh quy mô lớn, nâng tổng lượng điện tiêu thụ của các trung tâm điện toán quốc gia lên 170 tỷ kWh.

Trên toàn cầu, lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030 so với mức của năm 2025, cho thấy nhu cầu cấp thiết về tối ưu hóa dựa trên AI.

Theo ông Lâm Bá Cường (Lin Boqiang), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn, mặc dù nhu cầu điện tăng vọt đang đặt ra thách thức lớn đối với lưới điện nhưng cơ sở hạ tầng năng lượng vững chắc và sự mở rộng nhanh chóng công suất năng lượng tái tạo tại Trung Quốc đã giúp nước này biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu trong cuộc đua AI. Sự tương tác giữa AI và ngành năng lượng chuyển từ hỗ trợ một chiều sang tích hợp sâu rộng, trở thành yếu tố cốt lõi nuôi dưỡng lực lượng sản xuất chất lượng mới và xây dựng cường quốc năng lượng.

Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, để quản lý nhu cầu tăng vọt này và hợp lý hóa các hoạt động công nghiệp phức tạp, ngành năng lượng đã triển khai thành công hàng chục mô hình AI quy mô lớn chuyên biệt cho từng ngành. Các nền tảng tiên tiến này bao phủ một phạm vi rộng lớn, bao gồm lưới điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện, điện hạt nhân, than đá và dầu khí.