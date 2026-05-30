Trung Quốc tích hợp AI vào ngành năng lượng

(Ngày Nay) - Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng.
Theo kế hoạch hành động được Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc ban hành gần đây, đến năm 2030, năng lực cung cấp năng lượng sạch cho cơ sở hạ tầng điện toán AI ở Trung Quốc sẽ được tăng cường đáng kể và việc ứng dụng AI trong ngành năng lượng cũng sẽ được cải thiện hơn nhiều. Kế hoạch này nhằm mở ra các kịch bản ứng dụng giá trị cao cho AI trong ngành năng lượng, khai thác giá trị của dữ liệu năng lượng và tăng cường đổi mới mô hình AI trong lĩnh vực năng lượng.

Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong năm ngoái, nước này đã thiết lập 42 cụm điện toán thông minh quy mô lớn, nâng tổng lượng điện tiêu thụ của các trung tâm điện toán quốc gia lên 170 tỷ kWh.

Trên toàn cầu, lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030 so với mức của năm 2025, cho thấy nhu cầu cấp thiết về tối ưu hóa dựa trên AI.

Theo ông Lâm Bá Cường (Lin Boqiang), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn, mặc dù nhu cầu điện tăng vọt đang đặt ra thách thức lớn đối với lưới điện nhưng cơ sở hạ tầng năng lượng vững chắc và sự mở rộng nhanh chóng công suất năng lượng tái tạo tại Trung Quốc đã giúp nước này biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu trong cuộc đua AI. Sự tương tác giữa AI và ngành năng lượng chuyển từ hỗ trợ một chiều sang tích hợp sâu rộng, trở thành yếu tố cốt lõi nuôi dưỡng lực lượng sản xuất chất lượng mới và xây dựng cường quốc năng lượng.

Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, để quản lý nhu cầu tăng vọt này và hợp lý hóa các hoạt động công nghiệp phức tạp, ngành năng lượng đã triển khai thành công hàng chục mô hình AI quy mô lớn chuyên biệt cho từng ngành. Các nền tảng tiên tiến này bao phủ một phạm vi rộng lớn, bao gồm lưới điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện, điện hạt nhân, than đá và dầu khí.

Trung Quốc AI năng lượng

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
(Ngày Nay) - Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử được xây dựng theo Kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng, với 5 lớp chính. Đồng thời, Nền tảng tích hợp với các hệ thống nằm trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu nội bộ của cơ quan này.
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.
