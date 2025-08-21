Hà Nội: Học sinh các trường nội đô nghỉ học ba ngày diễu binh

(Ngày Nay) - Chiều 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi thông báo tới Chủ tịch UBND các phường, xã; thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo lịch hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 2/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành, tổng hợp luyện lần thứ nhất sẽ diễn ra vào 20 giờ 00 ngày 21/8/2025 (thứ Năm); tổng hợp luyện lần thứ hai vào 20 giờ ngày 24/8/2025 (Chủ nhật); sơ duyệt Lễ kỷ niệm vào 20 giờ ngày 27/8/2025 (thứ Tư); tổng duyệt Lễ kỷ niệm vào 6 giờ 30 phút ngày 30/8/2025 (thứ Bảy).

Để đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục trực thuộc; các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận trước đây: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và thông báo tới cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý. Trong các ngày này, các thầy cô giáo vẫn đến trường thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác căn cứ vào điều kiện thực tế, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa phục vụ nhân dân và du khách dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân… đảm bảo trọng thị và mến khách.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, vào dịp Đại lễ, Hà Nội dự kiến sẽ đón số lượng lớn người dân từ khắp các tỉnh, thành phố và cả khách quốc tế. Ngoài ra, còn có cả các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, các phương tiện xe cơ giới, khí tài quân sự sẽ di chuyển trên địa bàn. Vì vậy, dự kiến các trường trên địa bàn những tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua hoặc các trường trong nội đô sẽ tạm thời cho học sinh nghỉ để đảm bảo công tác tổ chức. Hiện chưa chính thức vào năm học mới nên các nhà trường chỉ tập trung học sinh để thực hiện các sinh hoạt đầu năm hoặc các câu lạc bộ.