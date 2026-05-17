Hà Nội tôn vinh 30 điển hình học tập làm theo Bác và tuyên dương 100 công nhân giỏi

(Ngày Nay) - Ngày 17/5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2023 - 2025; đồng thời, tuyên dương 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2026.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thông tin, 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn. Hơn 4.227 cuộc tuyên truyền, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm với trên 530.800 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia đã được tổ chức.

Nhiều hoạt động được triển khai linh hoạt, thiết thực như: Tọa đàm “Học Bác từ những việc làm hằng ngày”, diễn đàn “Công nhân làm theo lời Bác”, giúp đoàn viên, người lao động đăng ký các phần việc cụ thể như cải tiến quy trình sản xuất, tiết kiệm điện năng, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh. Các mô hình như “Mỗi ngày một lời Bác dạy”, “Mỗi tuần một việc tốt” được duy trì hiệu quả, góp phần hình thành ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong công nghiệp cho người lao động.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trên 2,1 triệu lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với tổng kinh phí hơn 877 tỷ đồng thông qua các chương trình “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết... đã viết nên những câu chuyện nhân văn sâu sắc. Các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì người lao động” hay “Cảm ơn người lao động” chính là những hành động “làm theo Bác” thiết thực nhất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ công nhân lao động.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, việc học tập và làm theo Bác đã được các cấp Công đoàn chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, vị trí việc làm. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã có 1.996 lượt tập thể và 4.104 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 8.510 việc làm theo Bác.

Đặc biệt, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực thi đua sôi nổi trong đội ngũ công nhân, lao động. Tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, thành phố có 61.465 công nhân, lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; trong đó công nhân khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 36%, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nhiều công nhân, lao động tiêu biểu của Thủ đô đạt thành tích cao tại các hội thi tay nghề cấp ngành, cấp địa phương và toàn quốc, góp phần khẳng định chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của Hà Nội.

Từ phong trào thi đua và qua bình xét của các cấp Công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã quyết định tặng Bằng công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2026 cho 100 công nhân, lao động tiêu biểu, những tấm gương sáng về tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm, khát vọng cống hiến và học tập, làm theo Bác trong lao động, sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng của Bác không chỉ là thi đua sản xuất, mà cốt lõi còn là học tinh thần “yêu thương con người” và “trọng dân”. Công đoàn Thủ đô đã thực sự khẳng định được vai trò là chỗ dựa tin cậy, là ngôi nhà chung của người lao động thông qua những hoạt động chăm lo hết sức thực chất.

Đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây chính là những “hạt nhân đỏ” tận tụy, trách nhiệm và nêu gương, khẳng định sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

Bà Thái Thu Xương yêu cầu, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô gương mẫu, tự giác xây dựng kế hoạch làm theo bằng những việc làm cụ thể. Trước hết là quyết liệt ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đối thoại và bảo vệ quyền lợi tại cơ sở. Công đoàn phải thực sự là "luật sư" của công nhân, phải đi sâu vào những vấn đề cốt lõi mà công nhân đang trăn trở như nhà ở xã hội, y tế, giáo dục cho con em tại các khu công nghiệp...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương bày tỏ ấn tượng với những con số của phong trào “Công nhân giỏi Thủ đô” khi trong 5 năm qua đã có 154.234 lượt công nhân đạt danh hiệu cấp cơ sở, 8.881 lượt công nhân đạt danh hiệu cấp trên trực tiếp cơ sở và 500 gương mặt tiêu biểu được vinh danh cấp thành phố.

“100 cá nhân được tuyên dương hôm nay là 100 câu chuyện về sự sáng tạo và lòng tận tụy. Có người dành cả thanh xuân để cải tiến quy trình kỹ thuật, có người miệt mài bên máy móc để tìm ra giải pháp tiết kiệm nguyên liệu. Các bạn chính là những ‘viên gạch hồng’ đang góp phần xây dựng tầm vóc kinh tế Thủ đô”, bà Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục là “vườn ươm” phát hiện, bồi dưỡng những công nhân ưu tú, thợ giỏi để giới thiệu cho Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tiếp thêm động lực để phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khen thưởng Liên đoàn Lao động thành phố với 2 tập thể và 4 cá nhân (dự kiến ngày 19/5). Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến.