Hà Nội trao Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VIII

(Ngày Nay) - Chiều nay 17/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025.

Đây là sự kiện quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2026), tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Năm 2025 đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội được tổ chức, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo TP đối với vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cuộc thi trở thành diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của thành phố.

Năm nay Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí gửi tham dự giải, tăng 139 tác phẩm và 10 đơn vị so với năm trước. Hội đồng chấm Giải đã làm việc với tinh thần công tâm, trách nhiệm cao, lựa chọn 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc là Báo Quân đội Nhân dân, Báo Kinh tế & Đô thị cùng 34 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025.

Trong đó, có 1 nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt Giải Đặc biệt, 3 nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt Giải A; 5 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt Giải B; 7 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt Giải C; 3 nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt Giải C - Giải Chuyên đề và 15 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt Giải Khuyến khích.

Bên cạnh 7 cơ quan báo chí (cũ) của TP. Hà Nội, giải thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương, trong đó có nhiều cơ quan báo chí lớn. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải cũng như sự quan tâm sâu sắc của báo chí cả nước đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu lý luận và thực tiễn, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Các tác giả đã lựa chọn góc tiếp cận đa dạng, từ phản ánh thực tiễn cơ sở, phân tích chính sách đến giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

Nội dung các tác phẩm tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng như: Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Luật Thủ đô; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạo đức công vụ.

Sự kiện năm nay được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời khuyến khích đội ngũ nhà báo, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham gia, hưởng ứng Giải trong những năm tiếp theo.