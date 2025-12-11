Hàn-Mỹ có thể điều chỉnh tập trận để nối lại đối thoại với Triều Tiên

(Ngày Nay) - Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young tuyên bố “các cuộc tập trận phối hợp Hàn-Mỹ chỉ là phương tiện để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.”
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 10/12 cho biết quyết định để ngỏ khả năng tham vấn điều chỉnh những cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ có thể góp phần khôi phục đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tìm cách tái can dự với Triều Tiên.

Phát biểu họp báo, ông Chung Dong Young tuyên bố “các cuộc tập trận phối hợp Hàn-Mỹ chỉ là phương tiện để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.”

Cũng theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, cả Seoul và Washington đều đang tìm cách khôi phục tiến trình đối thoại bị đình trệ lâu nay với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết những quan ngại an ninh liên quan chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

