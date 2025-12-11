Hàn-Mỹ có thể điều chỉnh tập trận để nối lại đối thoại với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 10/12 cho biết quyết định để ngỏ khả năng tham vấn điều chỉnh những cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ có thể góp phần khôi phục đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tìm cách tái can dự với Triều Tiên.
Phát biểu họp báo, ông Chung Dong Young tuyên bố “các cuộc tập trận phối hợp Hàn-Mỹ chỉ là phương tiện để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.”
Cũng theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, cả Seoul và Washington đều đang tìm cách khôi phục tiến trình đối thoại bị đình trệ lâu nay với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết những quan ngại an ninh liên quan chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
(Ngày Nay) - Phương án tuyến đường bám theo đê hiện hữu được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đánh giá đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật nhờ hạn chế tác động bãi sông, phù hợp quy hoạch giao thông và giảm giải phóng mặt bằng. Đây là nội dung trong báo cáo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội gửi UBND TP sau khi rà soát các quy hoạch và tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan.
(Ngày Nay) - Nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch, xuất bản các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành ra thế giới luôn là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận và thông tin đối ngoại.
(Ngày Nay) - Hai bên thúc đẩy sớm ký kết các thỏa thuận, văn bản về tăng cường hợp tác kiểm soát xuất nhập cảnh; triển khai hiệu quả cơ chế tuần tra liên hợp, tuần tra song phương; thúc đẩy trao đổi thông tin...
(Ngày Nay) - Nhiều thành phố thành công trong giảm ô nhiễm không khí dựa trên ba trụ cột, gồm: Kiểm soát phát thải giao thông, quản lý xây dựng-công nghiệp và tăng năng lực giám sát chất lượng không khí.
(Ngày Nay) - Như đã thông tin, sau khi kiểm tra những thông tin trong Dự án Sức mạnh 2000 của Hoàng Hoa Trung, phóng viên nhận thấy hàng loạt dấu hiệu bất thường, tiêu biểu nhất là hai dự án xây 2 phòng học tại Trường tiểu học Tủa Chùa, thị trấn Tủa Chùa tỉnh Điện Biên, và dự án điểm trường Bản Cao – Mầm non Nam Cao, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.
(Ngày Nay) - Điểm đáng chú ý của Luật Giáo dục là từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa, đồng thời toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.