Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 30/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán nghiêm trọng ở thành phố Gangneung, thuộc tỉnh Gangwon, miền Đông nước này.
Theo hãng tin Yonhap, người phát ngôn của Tổng thống, bà Kang Yu Jung, cho biết Tổng thống Lee đã chỉ đạo các bộ liên quan ngay lập tức hành động và huy động lực lượng chữa cháy để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng của hạn hán ở Gangneung. Ngoài ra, ông Lee cũng chỉ thị cho chính phủ huy động mọi nguồn lực sẵn có để giảm thiểu tác động của hạn hán và giảm bớt bất tiện cho người dân.

Dự kiến, 50 xe bồn chở nước của sở cứu hỏa sẽ được triển khai đến Gangneung, với kế hoạch cung cấp thêm 2.000 tấn nước mỗi ngày.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Lee chủ trì cuộc họp để bàn về các biện pháp ứng phó với tình trạng hạn hán ở thành phố Gangneung. Cuộc họp được triệu tập sau khi chính quyền tỉnh Gangwon kiến nghị ban bố tình trạng thảm họa do tình hình xấu đi quá nhanh chóng.

Theo các số liệu ghi nhận, trong 6 tháng qua, lượng mưa đo được ở Gangneung chỉ bằng một nửa mức trung bình hằng năm. Trong khi đó, tính đến ngày 29/8, mực nước tại nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính đã giảm xuống mức thấp kỷ lục: chỉ đạt 15,7%.

