Hàn Quốc huy động một lượng lớn cảnh sát cho phiên tòa luận tội Tổng thống

(Ngày Nay) - Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 9/3 cho biết lực lượng này có kế hoạch huy động 192 đơn vị cảnh sát chống bạo động và 12.000 nhân sự tới thủ đô Seoul vào ngày Toà án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, song đang cân nhắc tăng cường thêm quân sau khi ông Yoon Suk Yeol được trả tự do hôm 8/3.

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, với khoảng 130.000 cảnh sát trên toàn quốc, cảnh sát nước này có thể huy động 10% lực lượng để triển khai đảm bảo an ninh cho sự kiện luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tuy nhiên, với việc Tổng thống Yoon Suk Yeol được trả tự do, cảnh sát Hàn Quốc phải điều chỉnh hoạt động an ninh hiện nay vào ngày diễn ra phiên tòa luận tội Tổng thống. Theo đó, lực lượng cảnh sát không chỉ phải tăng cường mức độ an ninh tại dinh thự Hannam nơi Tổng thống Yoon Suk Yeol trở về, mà còn phải đưa ra các kế hoạch mới trong trường hợp ông đích thân xuất hiện vào ngày tuyên án.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc đã lên kế hoạch triển khai 5.000 cảnh sát chống bạo động từ 88 đơn vị vào ngày trước khi tòa ra phán quyết và 9.000 người từ 144 đơn vị vào ngày ra phán quyết, đến khu vực xung quanh Tòa án Hiến pháp và khu vực quảng trường Gwanghwamun - nơi những người biểu tình ủng hộ và phản đối việc luận tội dự kiến sẽ tập trung “để tạo ra một khoảng trống không thể tiếp cận”.

Lực lượng cảnh sát cũng có kế hoạch triển khai khoảng 40 đơn vị tới các đại sứ quán Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh và Canada, dinh thự của các thẩm phán Tòa án Hiến pháp, Tòa án Quận Trung tâm Seoul và Tòa án Quận phía Tây, trụ sở của đảng Quyền lực Nhân dân và đảng Dân chủ Hàn Quốc, các cơ quan truyền thông lớn và dinh thự của Thủ tướng Han Duck Soo - nơi những người biểu tình có thể tấn công. Hoạt động an ninh này bao gồm việc huy động khoảng 30 chỉ huy ở cấp cảnh sát trưởng hoặc cao hơn và 620 thiết bị, gồm xe buýt cảnh sát và xe đặc chủng.

Ngoài công tác an ninh xung quanh Tòa án Hiến pháp, cảnh sát chống bạo động thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cũng sẽ túc trực với súng hơi và súng điện để chuẩn bị đối phó với các hành vi hoặc tội ác cực đoan có thể xảy ra trước và sau phán quyết luận tội.

So sánh với ngày diễn ra phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Park Geun Hye năm 2017, một lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc cho biết, với việc Tổng thống Yoon Suk Yeol vừa được thả, rất khó đoán trước bầu không khí của các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối việc luận tội sẽ diễn ra như thế nào. Do đó, có khả năng các kế hoạch an ninh sẽ được tăng cường hơn nữa.

Ngày 10/3/2017 - ngày diễn ra phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Park Geun Hye, khi Tòa án Hiến pháp tuyên bố quyết định luận tội bà, những người tham gia cuộc biểu tình phản đối việc luận tội tổng thống đã trèo qua rào chắn của cảnh sát và tiến về Tòa án Hiến pháp, thậm chí còn cướp 1 xe buýt cảnh sát, khiến 4 người thiệt mạng.