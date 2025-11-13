Hàn Quốc: Nhiều gói ma túy dạng gói trà trôi dạt vào đảo Jeju

(Ngày Nay) - Cảnh sát Hàn Quốc nhận định số ma túy có khả năng được sản xuất tại khu vực "Tam giác Vàng" sau đó bị thất lạc hoặc bị bỏ lại trong quá trình vận chuyển bằng đường biển và trôi dạt đến đảo Jeju.

Lực lượng chức năng đảo Jeju, Hàn Quốc, vừa phát hiện một số gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói trà trôi dạt dọc theo đường bờ biển.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy số ma túy này giống hệt các loại đang lưu hành rộng rãi các nước Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Thái Lan và Lào.

Cảnh sát Hàn Quốc nhận định số ma túy này có khả năng được sản xuất tại khu vực "Tam giác Vàng" - khu vực biên giới giữa Thái Lan, Lào và Myanmar, khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới tại Đông Nam Á, sau đó bị thất lạc hoặc bị bỏ lại trong quá trình vận chuyển bằng đường biển và trôi dạt đến đảo Jeju.

Các gói ma túy chứa ketamine được phát hiện ở Jeju có bao bì giống hệt với những gói ma túy bị thu giữ ở Đông Nam Á. Truyền thông Malaysia, Thái Lan và Lào cũng xác nhận các loại ma túy có hình thức đóng gói tương tự vẫn đang tiếp tục bị phát hiện ở nhiều khu vực.

Trước đó, ngày 6/11, một người đàn ông Malaysia ngoài 20 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan, khi đang vận chuyển 75kg ketamine trong xe.

Số ketamine bị thu giữ được ngụy trang trong các túi trà giống hệt với những túi được tìm thấy ở Jeju.

Các gói ma túy được đóng gói bao bì giống nhau và có khối lượng 1kg.

Tháng trước, cảnh sát bang Selangor, Malaysia, đã đột kích một đường dây buôn bán ma túy và thu giữ khoảng 200kg ketamine. Số ketamine này cũng được đựng trong các túi trà giống hệt với những túi được tìm thấy ở Jeju.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang tăng cường tìm kiếm dọc bờ biển Jeju, với sự huy động khoảng 800 nhân viên cảnh sát, dân sự và quân đội.

Một quan chức cảnh sát cho biết cơ quan chức năng dự định tiếp tục mở rộng tìm kiếm và điều tra với sự hợp tác của các cơ quan liên quan, bao gồm cảnh sát, chính quyền địa phương, viện kiểm sát và Cơ quan Tình báo Quốc gia.

Có nhiều lo ngại rằng ma túy trôi dạt có thể bị sử dụng sai mục đích khi người dân hoặc giới trẻ vô tình tiếp cận.

Cơ quan chức năng Jeju kêu gọi người dân báo cáo, giao nộp ma túy bởi việc sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ loại ma túy nào đều là hành vi phạm pháp.