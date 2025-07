Hành trình gieo mầm hạt yêu

(Ngày Nay) - Từ những ngày giữa tháng 7 đầy nắng, những trái tim trẻ trung thuộc Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts (Hải Phòng) đã vượt hơn 400km từ thủ đô Hà Nội để đến với vùng núi xa xôi của tỉnh Nghệ An. Đó là xã Nga My (huyện Tương Dương cũ), nơi những ngôi nhà sàn chênh vênh giữa đại ngàn Trường Sơn và Trại giam số 3 (huyện Tân Kỳ cũ), nơi những phận người đang đi tìm lại cuộc sống lương thiện.

Hành trình 4 ngày 4 đêm không chỉ là một chương trình tình nguyện, mà là một cuộc đối thoại chân thành giữa những người trẻ với cộng đồng, với bản thân, và với những mảnh đời chưa từng gặp mặt.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên đoàn đã đến bản Na Kho (xã Nga My) và phối hợp với CLB Nhân Văn EcoToys tổ chức buổi trao tặng đồ chơi cho toàn bộ các em nhỏ của bản. Đến buổi chiều, CLB tổ chức lớp học tiếng Anh đầu tiên cho trẻ em tại đây. Trong ánh mắt trẻ thơ rạng rỡ là những tiếng đánh đọc bài bập bẹ, những nụ cười ngại ngùng khi nhận quà, và cả sự hồn nhiên khiến mọi mệt mỏi của đoàn tình nguyện tan biến hết. Sau buổi học tiếng Anh, các em được nhận những suất ăn miễn phí trong hoạt động "Nấu ăn cho em" của CLB. Tối cùng ngày, buổi sinh hoạt hè tại nhà cộng đồng bản đã diễn ra trong không khí ấm áp, vui nhộn. Các em nhỏ nơi đây đã được tham gia vào các hoạt động vui vẻ, ý nghĩa

Sáng 18/7, toàn thể tình nguyện viên đã thức dậy sớm để tổ chức dọn vệ sinh bản làng, thu gom rác thải nhựa, làm sạch quang cảnh. Sau đó, CLB tổ chức tập huấn phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho bà con qua những tiểu phẩm đặc sắc, giúp người dân có thêm kinh nghiệm với những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hành vi lừa đảo tinh vi. Đồng thời, 50 suất quà an sinh đã được trao cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Chiều cùng ngày là lớp học tiếng Anh thứ hai dành cho các em nhỏ nhưng sự háo hức vẫn nguyên vẹn như buổi đầu. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID - một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa trong tiến trình chuyển đổi số nông thôn.

Ngày 19/7 là một dấu mốc quan trọng khi chương trình “Chắp cánh 2025” chính thức được tổ chức tại Trường THCS xã Nga My. 100 phần quà an sinh bao gồm dầu ăn, nước mắm, bột canh, gạo đã được trao đi; 5 phần quà sinh kế, mỗi suất quà gồm 60 con gà giống đã được gửi tận tay 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 4 gian hàng 0 đồng gồm đồ chơi, sách thiếu nhi, vở, suất ăn nhẹ... đã được trao đến các em học sinh tại xã Nga My. Trong không khí rộn ràng tiếng cười nói và những ánh mắt lấp lánh niềm vui là những khoảnh khắc xúc động đối với không chỉ người dân và các em nhỏ mà còn đối với cả các bạn tình nguyện viên chương trình sau gần 2 tháng nỗ lực không ngừng.

Nếu ở Nga My là những mảnh đời khó khăn và mầm non cần chắp cánh, thì tại Trại giam số 3 (Cục C10 – Bộ Công an), các tình nguyện viên lại đối diện với những phận người đang cố gắng làm lại từ đầu. Sáng 20/7, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã diễn ra tại phân trại số 1. Chương trình với sự có mặt của Đại tá Cao Ngọc Diện - Giám thị trại giam cùng toàn thể các đồng chí cán bộ và hơn 1400 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hơn 1.400 suất quà và những bữa cơm cải thiện do chính các bạn tình nguyện viên chuẩn bị đã được gửi tới từng phạm nhân. Hơn cả những phần quà, chính sự hiện diện và sự chia sẻ của các đơn vị, tổ chức như Little Hearts đã gieo mầm hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp sau cánh cổng trại giam đang chờ đón những trái tim đủ dũng cảm làm lại.

Khi chương trình khép lại, cũng là lúc những món quà đã được trao, những cái ôm, cái vẫy tay chào thay lời tạm biệt nhưng hành trình yêu thương của CLB Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts chưa dừng lại. Vì “Chắp cánh” không phải là một lần, mà là một tâm thế, một lời hứa, một hành trình còn tiếp tục vì đồng bào.