F-City Concert: Futurise hứa hẹn mang đến trải nghiệm bùng nổ tại FPT City Đà Nẵng ngày 20/12/2025

(Ngày Nay) - F-City Concert: Futurise, sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất mùa cuối năm, sẽ chính thức diễn ra tại FPT City Đà Nẵng vào ngày 20/12/2025. Với chủ đề hướng tới tinh thần đổi mới, sáng tạo và tương lai số, chương trình năm nay được kỳ vọng mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc đậm chất công nghệ, kết hợp giữa trình diễn trực tiếp và hiệu ứng thị giác hiện đại.

Tại quảng trường trung tâm của FPT City Đà Nẵng – khu đô thị công nghệ hiện đại do Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng phát triển – đêm nhạc F-City Concert: Futurise sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h00 ngày 20/12/2025. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật cuối năm của thành phố, nơi những bản hit đình đám được tái hiện trên sân khấu được đầu tư quy mô và đồng bộ.

Danh sách nghệ sĩ góp mặt tại F-City Concert: Futurise cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc và sức hút đối với khán giả trẻ. Hòa Minzy mang đến không gian cảm xúc sâu lắng qua những bản ballad quen thuộc như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp cùng bản hit triệu lượt nghe Bắc Bling. HIEUTHUHAI tiếp thêm nguồn năng lượng trẻ trung với loạt ca khúc Cua, Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Tăng Duy Tân – tác giả của nhiều bài hát gây bão – hâm nóng không khí bằng Bên trên tầng lầu, Dạ vũ. Kay Trần xuất hiện với màu sắc pop hiện đại qua Phía sau em, Ý em sao, trong khi Lyly đem đến vẻ tươi mới đặc trưng với 24h và Không sao mà em đây rồi. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Hoàng Rapper và khép lại bằng phần trình diễn EDM sôi động của DJ Sunny.

Điểm nổi bật của Futurise nằm ở sự kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ trình diễn. Hệ thống ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng kỹ thuật số được thiết kế đồng bộ, biến sân khấu thành không gian thị giác đa chiều. Mỗi tiết mục được khoác lên diện mạo mới, vừa giữ nguyên cảm xúc quen thuộc của bản gốc, vừa mang yếu tố sáng tạo phù hợp tinh thần của một đô thị công nghệ.

Khán giả có thể chờ đợi những khoảnh khắc cao trào khi âm nhạc, hiệu ứng và sự tương tác sân khấu được đẩy lên mức tối đa. Từng nghệ sĩ không chỉ trình diễn lại những ca khúc làm nên tên tuổi, mà còn mang đến các biến tấu mới nhằm tạo ra trải nghiệm vừa gần gũi vừa khác biệt. Sự lựa chọn lineup năm nay, theo chia sẻ của Ban tổ chức, xuất phát từ mong muốn đem đến những sắc thái âm nhạc trẻ trung, sáng tạo và được thế hệ Gen Z yêu thích.

Tổ chức sự kiện tại quảng trường trung tâm FPT City – không gian xanh, mở và giàu tính biểu tượng của Đà Nẵng – cũng là cách FPT Đô thị hướng nghệ thuật đến gần cộng đồng, phù hợp triết lý phát triển đô thị sáng tạo. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, FUTURISE không chỉ là một show diễn, mà là dấu ấn văn hóa, là tinh thần hướng đến tương lai của FPT City.

Với sự hòa quyện giữa nghệ thuật, công nghệ và tinh thần trẻ, F-City Concert: Futurise hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, mở ra trải nghiệm giải trí mới cho khán giả Đà Nẵng và khu vực miền Trung.