Hé lộ thông tin về hành tinh có môi trường giống Trái đất

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học đang sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) để quan sát một ngoại hành tinh giống Trái đất có thể chứa nước.

Ngoại hành tinh này được đặt tên TRAPPIST-1 e, quay quanh sao lùn đỏ TRAPPIST-1. Hệ hành tinh này được phát hiện vào năm 2017.

Theo CBS News (Mỹ), có 7 hành tinh mang kích thước tương đương Trái Đất quay quanh TRAPPIST-1, nhưng TRAPPIST-1 e là hành tinh duy nhất về mặt lý thuyết có thể có nước trên bề mặt. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học vẫn cần dựa trên kính viễn vọng James Webb để xác định xem hành tinh này có khí quyển hay không.

Chuyên gia Nestor Espinoza thuộc Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian ở Baltimore Maryland, điều tra viên chính của dự án, chia sẻ rằng thiết bị hồng ngoại trên kính viễn vọng James Webb đã mang lại thông tin chi tiết chưa từng có.

Nhóm nghiên cứu đã xuất bản hai bài báo khoa học trình bày kết quả ban đầu. Các nhà nghiên cứu tin rằng TRAPPIST-1 e không có bầu khí quyển nguyên thủy. Khí quyển nguyên thủy sẽ được cấu thành từ hydro và heli – những thành phần hiện hữu khi hành tinh mới hình thành. Tuy nhiên, TRAPPIST-1 mà TRAPPIST-1 e quay quanh lại “rất năng động”, thường xuyên xảy ra “các vụ bùng sáng”. Chính hiện tượng đó tạo ra bức xạ sao “thổi bay” bầu khí quyển nguyên thủy.

Dẫu vậy, TRAPPIST-1 e có thể đã hình thành nên một “khí quyển thứ cấp nặng hơn”. Theo NASA, nhiều hành tinh, trong đó có Trái đất, cũng đã từng trải qua quá trình này. Các nghiên cứu sâu hơn bằng kính viễn vọng James Webb và những thiết bị đi kèm sẽ giúp xác định loại khí quyển cũng như thành phần của nó.

Có nhiều kịch bản về sự tồn tại của nước trên hành tinh này. NASA cho biết, rất có thể TRAPPIST-1 e hoàn toàn không có nước. Nhưng TRAPPIST-1e cũng có thể sở hữu cả một đại dương hoặc những vùng nước rộng lớn. Do một mặt hành tinh luôn chìm trong bóng tối, băng cũng có thể hiện diện. Nếu tồn tại nước lỏng, các nhà nghiên cứu NASA cho rằng sẽ xuất hiện hiệu ứng nhà kính, khi các loại khí như carbon dioxide giữ cho khí quyển ổn định và làm ấm hành tinh.

Bà Ana Glidden tại Viện Kavli thuộc Viện Công nghệ Massachusetts ( MIT ), người chủ trì nghiên cứu chia sẻ trong thông cáo báo chí của NASA: “Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu để khám phá những điều kỳ diệu mà kính viễn vọng James Webb mang lại. Thật đáng kinh ngạc khi có thể đo đạc chi tiết ánh sáng từ các ngôi sao quanh những hành tinh có kích thước bằng Trái đất ở cách xa 40 năm ánh sáng và từ đó hình dung được liệu sự sống có thể tồn tại ở đó không. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên khám phá mới, và thật thú vị khi được là một phần của hành trình này”.