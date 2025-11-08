Hiểm họa của "bóng ma hạt nhân"

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Sau hơn 3 thập niên tưởng chừng bị chôn vùi cùng Chiến tranh Lạnh, “bóng ma hạt nhân” lại một lần nữa phủ bóng lên thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nguồn cơn bắt đầu từ tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ít phút trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc - rằng Washington sẽ “ngay lập tức tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân”. Ông Trump nói: “Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và đã dừng thử nghiệm nhiều năm qua, trong khi các nước khác vẫn tiếp tục. Đã đến lúc chúng ta làm điều tương tự".

Dù không nói rõ hình thức thử nghiệm, phát biểu này ngay lập tức gây chấn động toàn cầu, nhất là trong bối cảnh Nga vừa công bố thử thành công hai vũ khí chiến lược mới - tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon. Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc đang âm thầm tiến hành thử hạt nhân mà không công bố.

Bắc Kinh lập tức bác bỏ cáo buộc, khẳng định luôn duy trì chiến lược hạt nhân mang tính phòng thủ, tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và kêu gọi Mỹ hành động có trách nhiệm để giữ gìn ổn định chiến lược toàn cầu. Điện Kremlin cũng khẳng định Nga chưa thay đổi chính sách hạt nhân và cảnh báo sẽ “hành động tương ứng” nếu nước khác vi phạm lệnh đình chỉ thử nghiệm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump đã nhận được thông tin chính xác về các vụ thử tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon của Nga, bởi “chúng không thể bị coi là thử nghiệm hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào".

Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới không bao giờ được quên di sản tai hại của hơn 2.000 vụ thử hạt nhân trong 80 năm qua. Người đứng đầu LHQ nhiều lần khẳng định nguy cơ hạt nhân hiện nay đã ở mức báo động cao và mọi hành động có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang, với hậu quả thảm khốc cần phải được ngăn chặn. Việc thử hạt nhân không thể được biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giới phân tích cảnh báo, phát biểu của Tổng thống Trump có nguy cơ kích hoạt một vòng xoáy chạy đua hạt nhân mới. Bà Heather Williams, Giám đốc Dự án về các vấn đề hạt nhân thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định với việc Mỹ và Nga sở hữu gần 90% số đầu đạn hạt nhân toàn cầu, mọi động thái của Washington đều có thể kéo theo phản ứng dây chuyền.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện có 5.459 đầu đạn, Mỹ 5.177 và Trung Quốc khoảng 600. Với sức công phá ngày càng lớn - mỗi đầu đạn có thể mạnh gấp hàng chục lần quả bom Hiroshima - nguy cơ hủy diệt nếu chiến tranh hạt nhân bùng phát sẽ ở mức thảm họa chưa từng có. Ông Hans Kristensen, Giám đốc Dự án Thông tin hạt nhân thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cho biết "vũ khí phá hủy thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 có sức công phá khoảng 15 kiloton, song được coi là đầu đạn có sức công phá thấp theo tiêu chuẩn ngày nay.

Ngoài rủi ro chiến lược, thử nghiệm hạt nhân còn gây hậu quả môi trường nghiêm trọng. Dù được tiến hành dưới lòng đất, các vụ thử vẫn có thể làm rò rỉ chất phóng xạ, gây ô nhiễm nguồn nước và đất đai, ảnh hưởng đến sức khỏe con người trong nhiều thập niên.

Giữa làn sóng phản đối, giới chức Mỹ tìm cách trấn an dư luận. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, các thử nghiệm sắp tới “chỉ nhằm kiểm tra hệ thống, không bao gồm nổ hạt nhân.” Tuy nhiên, Hiệp hội Kiểm soát vũ khí Mỹ (ACA) khẳng định Mỹ “không có lý do kỹ thuật, quân sự hay chính trị nào để nối lại thử hạt nhân” vốn đã dừng từ năm 1992.

Sau Chiến tranh Lạnh, phần lớn các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đã suy yếu. Mỹ và Nga đều rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF); Moskva hủy phê chuẩn CTBT, còn Washington ký nhưng chưa từng thông qua. Hiện chỉ còn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) - ký năm 2010 - vẫn còn hiệu lực, nhưng sẽ hết hạn vào 5/2/2026 mà chưa có dấu hiệu được gia hạn. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Nga sẵn sàng kéo dài hiệp ước thêm một năm nếu Mỹ đồng ý, song đến nay Washington vẫn im lặng. Việc Mỹ muốn đưa Trung Quốc vào khuôn khổ hiệp ước mới khiến tiến trình đàm phán càng thêm bế tắc.

Trong bối cảnh trật tự kiểm soát hạt nhân toàn cầu rạn nứt, việc Mỹ khôi phục thử nghiệm có thể trở thành “giọt nước tràn ly”, đẩy thế giới tiến gần hơn đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Chuyên gia Hans Kristensen thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cảnh báo: “Tất cả chỉ số đều cho thấy thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của một cuộc Chiến tranh Lạnh hạt nhân. Chuẩn mực sụp đổ, các thỏa thuận tan vỡ và các chương trình hiện đại hóa vũ khí đang tăng tốc".

Từ tuyên bố của Tổng thống Trump đến các vụ thử nghiệm vũ khí của Nga, cùng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, Iran hay Nam Á, bức tranh an ninh hạt nhân toàn cầu đang ngày càng u ám. Nếu các cường quốc hạt nhân, trước hết là Mỹ và Nga, không sớm trở lại bàn đàm phán để thiết lập khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới, nhân loại có thể bước vào một kỷ nguyên hạt nhân bất định - nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu.

PV
Mỹ Vũ khí hạt nhân Chạy đua vũ trang Trung Quốc Nga Hạt nhân

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bác sĩ khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho dân. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN.
Đầu tư cho phòng bệnh để giảm gánh nặng kinh tế do bệnh tật gây ra
(Ngày Nay) - Thông tin về dự thảo Luật Phòng bệnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế Phạm Đức Mạnh cho biết dự thảo Luật Phòng bệnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa năm điều và sửa đổi 39 điều còn phù hợp của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hiểm họa của "bóng ma hạt nhân"
(Ngày Nay) - Sau hơn 3 thập niên tưởng chừng bị chôn vùi cùng Chiến tranh Lạnh, “bóng ma hạt nhân” lại một lần nữa phủ bóng lên thế giới.
Hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2025
Hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2025
(Ngày Nay) - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có báo cáo về tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 10/2025, trong đó số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2025 đạt 1.732.942 lượt khách, tăng 11,3% so với tháng 9/2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
(Ngày Nay) - Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi khoảng 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kể từ ngày 20/1, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
(Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.