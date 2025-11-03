Ông Trump đưa ra tuyên bố mâu thuẫn về vấn đề vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa

(Ngày Nay) - Tổng thống Trump đề xuất thử nghiệm hạt nhân để đáp trả các quốc gia khác, trong khi vẫn nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hoá với Nga và Trung Quốc.

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ nên tiến hành các vụ thử hạt nhân bởi vì các quốc gia khác đang thực hiện điều này, và ông không muốn Mỹ trở thành quốc gia duy nhất không làm như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, ông Trump nhấn mạnh lý do ông đề xuất việc thử nghiệm hạt nhân là bởi Nga đã thông báo họ sẽ tiến hành một vụ thử.

Ông Trump nói: "Nếu các bạn để ý, Triều Tiên liên tục thử nghiệm. Các nước khác cũng đang thử nghiệm. Chúng ta là quốc gia duy nhất không thử nghiệm. Và tôi không muốn trở thành quốc gia duy nhất không thử nghiệm". Tổng thống Mỹ cũng bổ sung rằng theo hiểu biết của ông, Trung Quốc cũng đang tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Tuy nhiên, trong cùng cuộc phỏng vấn, ông Trump lại cho biết vấn đề phi hạt nhân hóa cần được giải quyết và Mỹ đang thảo luận vấn đề này với cả Nga và Trung Quốc: "Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó về việc phi hạt nhân hóa, và tôi thực sự đã thảo luận điều đó với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình."

Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ hiện sở hữu đủ vũ khí hạt nhân để "thổi bay thế giới 150 lần", Nga cũng có một lượng lớn vũ khí hạt nhân và Trung Quốc sẽ có rất nhiều.