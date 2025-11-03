Ông Trump đưa ra tuyên bố mâu thuẫn về vấn đề vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tổng thống Trump đề xuất thử nghiệm hạt nhân để đáp trả các quốc gia khác, trong khi vẫn nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hoá với Nga và Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ nên tiến hành các vụ thử hạt nhân bởi vì các quốc gia khác đang thực hiện điều này, và ông không muốn Mỹ trở thành quốc gia duy nhất không làm như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, ông Trump nhấn mạnh lý do ông đề xuất việc thử nghiệm hạt nhân là bởi Nga đã thông báo họ sẽ tiến hành một vụ thử.

Ông Trump nói: "Nếu các bạn để ý, Triều Tiên liên tục thử nghiệm. Các nước khác cũng đang thử nghiệm. Chúng ta là quốc gia duy nhất không thử nghiệm. Và tôi không muốn trở thành quốc gia duy nhất không thử nghiệm". Tổng thống Mỹ cũng bổ sung rằng theo hiểu biết của ông, Trung Quốc cũng đang tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Tuy nhiên, trong cùng cuộc phỏng vấn, ông Trump lại cho biết vấn đề phi hạt nhân hóa cần được giải quyết và Mỹ đang thảo luận vấn đề này với cả Nga và Trung Quốc: "Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó về việc phi hạt nhân hóa, và tôi thực sự đã thảo luận điều đó với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình."

Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ hiện sở hữu đủ vũ khí hạt nhân để "thổi bay thế giới 150 lần", Nga cũng có một lượng lớn vũ khí hạt nhân và Trung Quốc sẽ có rất nhiều.

PV
Mỹ Nga Trung Quốc Donald Trump

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam vừa được NXB KimĐồng ấn hành
Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách
(Ngày Nay) -NXB Kim Đồng vừa ấn hành tác phẩm “Thần long kích thủy” của tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn phối hợp cùng nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện. Tác phẩm tái dựng lại di sản thuyền chiến Việt Nam thông qua nét vẽ và mô tả chi tiết.
Ekip Ảo Quan chụp ảnh cùng khán giả tham gia Opening Rehearsal. Ảnh: Khánh Châu
Khán giả tập kịch cùng nghệ sĩ trong vở “Ảo Quan”
(Ngày Nay) - Ngày 7/11 tới đây, vở nhạc kịch đương đại “Ảo Quan” chính thức diễn suất đầu tiên tại Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5B (TPHCM). Nhưng trước đó, vở kịch thể nghiệm này đã được ekip thực hiện mời khán giả cùng tập kịch, trải nghiệm với các nghệ sĩ trên sân khấu.
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
(Ngày Nay) - TP.HCM chính thức trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á , mở ra hành trình mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Song hành cùng đó là thỏa thuận hợp tác chiến lược UNESCO – Sovico , hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo – phát triển – bền vững trên toàn quốc.
Thầy cúng làm lễ cấp binh khí cho trò tại Lễ hội “Cấp sắc” - nghi lễ không thể thiếu của người Dao đỏ. Ảnh: TTXVN.
Nghị quyết 57: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa văn hóa dân tộc
(Ngày Nay) - Đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tăng cường phát triển công nghiệp văn hóa với những sáng tạo, đổi mới hiệu quả là một trong những giải pháp thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lan tỏa văn hóa Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.