Hiệp hội Nhựa Việt Nam - 35 năm kiến tạo và khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng tự hào của ngành nhựa Việt Nam, mà còn mở ra cuộc đối thoại về định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới - nơi đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hội trở thành nền tảng cho năng lực cạnh tranh bền vững.

Hành trình 35 năm vươn mình và khát vọng tầm vóc mới

Buổi lễ có sự tham dự của: ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA); bà Huỳnh Thị Mỹ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VPA; ông Trần Duy Hy, Phó Chủ tịch VPA kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Tái Chế Duy Tân; Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (ViEF); GS.TS Vũ Minh Khương, Giáo sư thực hành về Chiến lược Phát triển Kinh tế và Phân tích Chính sách tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore; và Bà Mai Hà Thanh Uyên, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn Dow khu vực Đông Nam Á...

Tại sự kiện, bà Huỳnh Thị Mỹ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VPA, đã điểm lại chặng đường 35 năm với những dấu mốc nổi bật về quy mô doanh nghiệp, năng lực sản xuất và mở rộng thị trường. Bà nhấn mạnh nhu cầu chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ tập trung số lượng sang ưu tiên chất lượng, đồng thời kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế thân thiện môi trường, nâng cao tiêu chuẩn và đáp ứng các cam kết xanh để đón đầu xu hướng tiêu dùng bền vững.

Từ góc nhìn chiến lược, GS.TS. Vũ Minh Khương, Giáo sư thực hành về Chiến lược Phát triển Kinh tế và Phân tích Chính sách tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, đề xuất lộ trình đột phá cho ngành nhựa Việt Nam. Ông nhấn mạnh vai trò của số hóa và tự động hóa làm động lực chính, hợp tác công-tư làm phương thức triển khai, cùng kinh tế tuần hoàn làm khung vận hành để đạt phát triển bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh khu vực lẫn toàn cầu.

Tái cấu trúc ngành nhựa trong kỷ nguyên vươn mình

Phiên tọa đàm “Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, do Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch VPA chủ trì là tâm điểm của sự kiện. Ông nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, thuế quan và tiêu chuẩn xanh quốc tế. Đây là thách thức nhưng cũng là động lực để ngành nhựa tái cấu trúc, đổi mới công nghệ và thiết kế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế cùng phát triển vật liệu thân thiện với môi trường”. Ông kêu gọi sự đoàn kết từ cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng mô hình tăng trưởng bền vững, khẳng định vị thế nội địa, hội nhập quốc tế và trở thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hướng tới tương lai, VPA và các doanh nghiệp xác định năm định hướng trọng tâm: Thứ nhất, tăng trưởng bền vững theo chiều sâu thông qua đổi mới công nghệ, tự động hóa, số hóa và tiêu chuẩn hóa dữ liệu môi trường, lấy chất lượng cùng hiệu quả làm tiêu chí cạnh tranh chính.

Thứ hai, đẩy mạnh thiết kế sinh thái (eco-design), giảm phát thải từ khâu nguyên liệu, tối ưu hóa sử dụng vật liệu, thiết kế dễ tái chế và kéo dài tuổi thọ sản phẩm, biến tiêu chuẩn xanh thành lợi thế xuất khẩu cho hàng Việt.

Thứ ba, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và xanh bằng cách hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, tái chế; hình thành cụm liên kết doanh nghiệp địa phương; phát triển hạ tầng tái chế qua hợp tác công-tư; tạo thị trường cho nguyên liệu tái chế chất lượng cao; đồng thời nghiên cứu và áp dụng công nghệ tái sinh vật liệu.

Thứ tư, tăng cường hợp tác đa bên giữa Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế để rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, nâng cao năng lực chứng nhận, truy xuất nguồn gốc nhằm vượt rào cản kỹ thuật và mở rộng trong chuỗi cung ứng đa quốc gia.

Thứ năm, thúc đẩy ngành nhựa tăng trưởng mạnh mẽ, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần vào mục tiêu GDP tăng trưởng hai con số của Chính phủ.

Học hỏi kinh nghiệm quốc tế “giữ nhựa trong nền kinh tế, nhưng ngoài đại dương”, Chủ tịch VPA gửi thông điệp “Khát vọng vươn tầm” làm kim chỉ nam cho toàn ngành. Đồng thời, cần chủ động nguồn nguyên liệu để giảm phụ thuộc nhập khẩu (hiện chiếm hơn 70% hạt nhựa), bằng cách phát triển công nghiệp hóa dầu nội địa, kiên định mục tiêu xanh - tuần hoàn song hành với tăng trưởng cao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, khẳng định Thành phố luôn xác định công nghiệp, trong đó có ngành nhựa, là một trong bốn trụ cột tăng trưởng chủ yếu. Ông cam kết Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho VPA và các doanh nghiệp hoạt động, mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ đẩy mạnh liên kết giữa ngành nhựa và các ngành công nghiệp hỗ trợ, hướng tới mục tiêu sản xuất xanh và tuần hoàn.

Hợp tác liên ngành và tôn vinh trách nhiệm cộng đồng

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam giai đoạn 2025-2028 đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất nội địa. Hai bên cam kết phối hợp xây dựng chuẩn kỹ thuật cho vật liệu tái chế, chia sẻ dữ liệu công nghệ-thị trường, đào tạo nhân lực, thí điểm mô hình thu gom-phân loại tái chế địa phương, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu truy xuất, chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường tại các thị trường xuất khẩu lớn.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp tôn vinh các doanh nghiệp hội viên tiêu biểu giai đoạn 2020–2025 dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Chuỗi hoạt động nhân văn chào mừng 35 năm VPA như chương trình trồng cây, trao tặng thùng rác, chiến dịch hiến máu “Giọt máu nghĩa tình” và các hoạt động thăm hỏi người có công, không chỉ là kết nối mà còn là tuyên ngôn về trách nhiệm cộng đồng và giá trị bền vững mà ngành nhựa Việt Nam kiên định theo đuổi.

Ngành nhựa Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, nơi tiêu chuẩn xanh, đổi mới sáng tạo và hợp tác đa bên là yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh dài hạn. Với doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ và quản trị, hiệp hội làm cầu nối tri thức-nguồn lực, cùng chính sách minh bạch ổn định, một hệ sinh thái ngành nhựa trách nhiệm, hiệu quả và bền vững sẽ hình thành. Kỷ niệm 35 năm không chỉ là dịp nhìn lại mà còn là khởi đầu cho giai đoạn phát triển sâu sắc, bền vững và đầy khát vọng dưới sự dẫn dắt của VPA cùng cộng đồng doanh nghiệp toàn ngành.