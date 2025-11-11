Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI

(Ngày Nay) - Ngày 11/11, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI năm 2025. Đây là sự kiện thường niên của Hiệp hội, có sự góp mặt trình diễn của 24 đơn vị trực thuộc với 24 tiết mục đặc sắc, quy tụ trên 100 diễn viên và nhạc công.
Liên hoan có sự trình diễn của 24 tiết mục đặc sắc.
Liên hoan có sự trình diễn của 24 tiết mục đặc sắc.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030, và Đại hội Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam toàn quốc lần VII.

Đến tham dự chương trình có Nhà báo Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI ảnh 1

Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc liên hoan, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội Trương Minh Tiến nhấn mạnh, đây là hoạt động truyền thống được tập thể cán bộ, hội viên duy trì nhiều năm qua - một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của hội viên và cộng đồng yêu nghệ thuật của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội.

"Thông qua liên hoan hôm nay, chúng ta thêm tự hào về truyền thống văn hóa ngàn năm của Thăng Long – Hà Nội, về đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách. Đồng thời, đây cũng là cầu nối góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội – Việt Nam với bạn bè quốc tế, cùng hướng tới những giá trị cao đẹp của hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững", ông Trương Minh Tiến chia sẻ.

Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI ảnh 2

Các đại biểu chụp hình kỷ niệm.

Theo Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, các tiết mục biểu diễn hôm nay hầu hết được thể hiện bởi những người nghệ sĩ không chuyên nhưng đầy tâm huyết, say mê, tự nguyện cống hiến, mang đến nguồn năng lượng tích cực, niềm vui sống và tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đại gia đình UNESCO thành phố Hà Nội. Đây chính là dịp để các hội viên được gặp gỡ, giao lưu, cùng hòa mình trong những giai điệu ngọt ngào, những điệu múa duyên dáng, lời ca chan chứa tình yêu quê hương, đất nước.

Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI ảnh 3
Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI ảnh 4

Các tiết mục biểu diễn trong buổi liên hoan.

"Không chỉ là sân khấu của niềm vui và cảm xúc, liên hoan còn là dịp biểu dương những nỗ lực, thành tích của các trung tâm, câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật thuộc Hiệp hội, những hạt nhân tích cực góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát huy giá trị nghệ thuật của Thủ đô, của Việt Nam và lan tỏa tinh thần nhân văn của UNESCO tới cộng đồng trong và ngoài nước", ông Tiến khẳng định.

Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI ảnh 5
Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc lần thứ XXI ảnh 6

Các tiết mục biểu diễn trong buổi liên hoan.

Tại buổi liên hoan, nhiều tiết mục đặc sắc được các đơn vị tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng, mang tới bầu không khí sôi nổi cho chương trình như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Đường chúng ta đi; Hà Nội 12 mùa hoa; Khúc hát giao duyên;...

