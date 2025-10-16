UNESCO thông qua sáng kiến của Việt Nam về phát triển bền vững

(Ngày Nay) - UNESCO đã thông qua sáng kiến của Việt Nam về "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững", hướng tới thúc đẩy vai trò của văn hóa trong phát triển toàn cầu.
Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Ảnh: TTXVN.
Ngày 15/10, tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành UNESCO đã nhất trí thông qua sáng kiến của Việt Nam đề nghị Liên hợp quốc xem xét công bố "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững" sớm nhất có thể, ưu tiên giai đoạn 2027-2036.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, đã phát biểu giới thiệu sáng kiến này tại kỳ họp.

Bà nhấn mạnh mục tiêu bao trùm của sáng kiến là phát huy vai trò hết sức quan trọng của văn hóa trong thúc đẩy phát triển bền vững ở các quốc gia, đồng thời góp phần ứng phó với các thách thức phức tạp của thời đại để bảo đảm một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Theo quy trình, đề xuất sẽ được trình lên Đại hội đồng UNESCO tại kỳ họp tháng 11/2025 và tiếp đó là Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét thông qua, dự kiến trong năm 2026.

Việc được Hội đồng chấp hành UNESCO nhất trí thông qua lần này được xem là bước khởi đầu quan trọng hướng tới việc chính thức công bố "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững," một sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam ở tầm toàn cầu.

Sáng kiến này thể hiện nỗ lực và bước đi cụ thể nhằm góp phần triển khai chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình mới, chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, ngoại giao văn hóa và văn hóa đối ngoại.

Đây là đóng góp quan trọng của Việt Nam vào việc thúc đẩy sứ mệnh, mục tiêu và vai trò của UNESCO, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, được nhiều nước và Lãnh đạo UNESCO đánh giá cao.

Việc Hội đồng chấp hành UNESCO đồng thuận thông qua đề xuất của Việt Nam một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam tại UNESCO và trên trường quốc tế, đồng thời cho thấy đề xuất của Việt Nam phù hợp với quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, nhất là trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức hết sức phức tạp hiện nay.

