Doanh nghiệp đứng sau chuỗi phân phối nghìn tỷ của OPPO tại Việt Nam

Một doanh nghiệp hoạt động khá kín tiếng nhưng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi nhập khẩu, phân phối của OPPO tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý của cơ quan thuế.

OPPO chính thức gia nhập thị trường Việt Nam ngày 27/3/2013 bằng sự kiện ra mắt mẫu smartphone Find 5 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Thời điểm đó, thị trường điện thoại thông minh (smatphone) trong nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, trở thành “miền đất hứa” của hàng loạt thương hiệu quốc tế.

Dù đã có tên tuổi trong lĩnh vực thiết bị âm thanh như đầu đĩa Blu-ray/CD hay máy nghe nhạc MP3, OPPO khi ấy vẫn được xem là “tân binh” trong ngành smartphone do chỉ mới tham gia lĩnh vực này từ năm 2008.

Sau khi đặt chân vào Việt Nam, khoảng tháng 10/2013, OPPO bắt đầu đẩy mạnh mở rộng hệ thống bán lẻ với những bảng hiệu màu xanh xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành. Chiến lược của hãng được mô tả là phát triển từ các khu vực ngoài trung tâm, từng bước mở rộng về đô thị nhằm tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng ở nhiều phân khúc.

Hơn một thập kỷ hiện diện, OPPO Việt Nam đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp thông qua các chuỗi bán lẻ lớn, hệ thống đại lý nhỏ lẻ cùng hàng chục trung tâm bảo hành chính hãng trên toàn quốc.

Trong quá trình phát triển, OPPO nhiều lần ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng thị phần mạnh mẽ. Đáng chú ý, vào tháng 10/2016, nhờ thành công của dòng smartphone F1s, thị phần của OPPO tại Việt Nam từng đạt 34%, vượt qua nhiều đối thủ lớn để vươn lên nhóm dẫn đầu, theo thông tin do hãng công bố.

Tuy nhiên, dưới áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, đến quý III/2025, dữ liệu tổng hợp từ nhóm nghiên cứu Omdia cho thấy thị phần của OPPO đã giảm còn khoảng 17%, đứng sau Samsung, Xiaomi và Apple.

Doanh thu nghìn tỷ của nhà phân phối độc quyền OPPO

Tại Việt Nam, pháp nhân đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động thương mại và vận hành của OPPO là Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Khoa học Vĩnh Khang. Doanh nghiệp này được OPPO giới thiệu là “OPPO Authorized Exclusive Distributor” – nhà phân phối độc quyền được ủy quyền của hãng.

Công ty Vĩnh Khang được thành lập ngày 21/11/2012 tại TP.HCM, tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật & Khoa học OPPO, trước khi đổi tên vào tháng 10/2018.

Theo lần tăng vốn gần nhất vào tháng 11/2019, doanh nghiệp có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Trong đó, ông Đỗ Quang Kha – Phó Chủ tịch OPPO Việt Nam sở hữu 45% cổ phần; bà Lê Thị Phương Hạnh – Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật nắm 35%; còn bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Trưởng bộ phận Nhân sự sở hữu 20% cổ phần.

Dù OPPO chưa công bố chính thức doanh số tại Việt Nam, nhưng quy mô hoạt động của hãng phần nào đã được phản ánh qua kết quả kinh doanh của Công ty Vĩnh Khang – đơn vị giữ vai trò phân phối chủ lực.

Quá trình tìm hiểu cho thấy, năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh thu doanh nghiệp vẫn đạt 5.857 tỷ đồng.

Đến năm 2021, doanh thu của OPPO tăng thêm 15%, lên 6.746 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu duy trì ở mức 6.664 tỷ đồng trước khi giảm xuống còn 4.526 tỷ đồng vào năm 2023. Đến năm 2024, doanh thu phục hồi lên 5.632 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Vĩnh Khang chủ yếu nhập khẩu sản phẩm OPPO từ Well Best Limited – doanh nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ước tính trong hơn 10 năm qua, doanh nghiệp đã đưa hàng nghìn lô hàng vào Việt Nam với tổng giá trị khoảng 600 triệu USD.

Cụ thể, ngày 27/3/2026, Công ty Vĩnh Khang nhập khẩu lô 7.200 điện thoại OPPO A6 Pro 4G phiên bản 8GB/128GB, mã CPH2799 qua Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tổng giá trị khai báo đạt 1,18 triệu USD, tương đương khoảng 164 USD/chiếc. Tạm quy đổi theo tỷ giá 26.000 đồng/USD, mỗi chiếc điện thoại có giá khai báo khoảng 4,26 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí thuế, logistics, phân phối, bảo hành, marketing và lợi nhuận.

Trong khi đó, trên thị trường, mẫu OPPO A6 Pro 8GB/128GB hiện được niêm yết ở mức 7,29–8,29 triệu đồng/chiếc, tùy hệ thống bán lẻ và chương trình khuyến mại. Mức giá này cao hơn khoảng 71–95% so với giá khai báo tại cửa khẩu.

Dù giữ vị thế đáng kể trong chuỗi phân phối và có giá nhập khẩu tương đối tốt như vậy, nhưng lợi nhuận của Công ty Vĩnh Khang lại khá mỏng. Giai đoạn 2020–2024, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 19 tỷ đồng; 113,8 tỷ đồng; 51,4 tỷ đồng; 25,5 tỷ đồng và 56,8 tỷ đồng.

Tính chung trong 5 năm, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 29.500 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 266,5 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận khoảng 0,9%.

Đáng chú ý, dù doanh thu và lợi nhuận có phần chưa tương xứng, Công ty Vĩnh Khang lại không nằm trong diện kiểm tra chuyên đề thuế mới được ngành thuế triển khai theo Công văn số 1927 ngày 31/3/2026 và Quyết định 446 ngày 1/4/2026 của Cục Thuế.

Điều này đặt ra hàng loạt dấu hỏi, đặc biệt là trong bối cảnh một ”mắt xích" quan trọng khác của OPPO tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Di động thông minh (địa chỉ trụ sở tại TP.HCM) bất ngờ xuất hiện trong danh sách 108 doanh nghiệp lớn thuộc diện kiểm tra thuế theo Quyết định 446.

“Mắt xích” kín tiếng trong hệ sinh thái OPPO

So với Công ty Vĩnh Khang, Công ty Cổ phần Di động thông minh là cái tên ít được biết đến hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, Vĩnh Khang không phải pháp nhân duy nhất tham gia nhập khẩu sản phẩm OPPO vào Việt Nam, mà Công ty Di động thông minh cũng là đầu mối nhập khẩu đáng chú ý.

Tương tự như Công ty Vĩnh Khang, doanh nghiệp này cũng đã đưa hàng triệu sản phẩm OPPO về Việt Nam từ nhà cung ứng Well Best Limited.

Theo tìm hiểu, trong ngày 27/3/2026, Công ty Di động thông minh nhập khẩu 3.200 điện thoại OPPO A6x 4G, mã CPH2819, phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, với tổng trị giá khai báo 240.000 USD.

Lô điện thoại OPPO này có mức giá bình quân tương đương 75 USD/chiếc, tức khoảng 1,95 triệu đồng/chiếc nếu quy đổi theo tỷ giá 26.000 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán lẻ trên thị trường Việt Nam dao động khoảng 3,3–3,5 triệu đồng/chiếc, tùy hệ thống phân phối, chương trình khuyến mại và chính sách bảo hành.

Cũng trong đợt nhập khẩu này, doanh nghiệp cũng đưa về Việt Nam lô hàng 3.920 điện thoại OPPO A6 4G, mã CPH2817, phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, với tổng trị giá 862.400 USD. Giá nhập khẩu bình quân khoảng 220 USD/chiếc, tương đương khoảng 5,72 triệu đồng/chiếc theo tỷ giá tham khảo 26.000 đồng/USD. Trên thị trường, mẫu điện thoại này hiện được bán với mức giá khoảng 9 triệu đồng.

Về quy mô hoạt động, doanh thu của Công ty Di động thông minh bám khá sát Công ty Vĩnh Khang. Giai đoạn 2020–2024, doanh thu doanh nghiệp lần lượt đạt 4.906 tỷ đồng, 5.164 tỷ đồng, 5.777 tỷ đồng, 3.769 tỷ đồng và 4.163 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 19,5 tỷ đồng; 95,9 tỷ đồng; 39,1 tỷ đồng; 24,3 tỷ đồng và 40,9 tỷ đồng.

Như vậy, trong 5 năm, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu khoảng 23.800 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 220 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng theo đó xấp xỉ 0,9%, tương đồng với Công ty Vĩnh Khang.

Khác với Công ty Vĩnh Khang, các lãnh đạo của OPPO Việt Nam không trực tiếp đứng tên tại Công ty Di động thông minh. Theo thông tin đăng ký vào tháng 5/2016, doanh nghiệp có vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Trong đó, bà Vũ Thị Cẩm Vân (SN 1987), giữ chức Tổng giám đốc và sở hữu 35% cổ phần; ông Wang Muhui (quốc tịch Trung Quốc) nắm 45%; ông Nguyễn Văn Vủ (SN 1990) nắm 20%. Sau đó, bà Vân và ông Vủ đều mang cổ phần thế chấp tại BIDV.

Theo cập nhật mới nhất, vốn điều lệ của Công ty Di động thông minh hiện đã tăng lên 145 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước khi thành lập Công ty Di động thông minh vào ngày 29/5/2014, bà Vũ Thị Cẩm Vân từng là người đại diện của nhiều chi nhánh OPPO tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và một số địa phương khác. Bà được biết đến là người có xuất thân trong lĩnh vực tài chính, từng làm việc tại một ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.

Không chỉ tham gia nhập khẩu, Công ty Di động thông minh còn trực tiếp đứng tên phân phối sản phẩm cho nhiều đối tác lớn của OPPO tại Việt Nam, trong đó có Thế Giới Di Động.