Hộ chăn nuôi tái đàn đón thị trường Tết

(Ngày Nay) - Chỉ còn hơn ba tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thời điểm thị trường tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm tăng mạnh nhất trong năm. Tại TP Hồ Chí Minh, không khí chuẩn bị cho vụ chăn nuôi phục vụ Tết đang trở nên nhộn nhịp. Từ các trang trại quy mô lớn đến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân đều “rục rịch” tái đàn, song cũng không khỏi lo lắng trước biến động dịch bệnh và giá cả đầu vào.

Những ngày đầu tháng 11, tại xã Xuyên Mộc, không khí chăn nuôi đã sôi động trở lại. Gia đình ông Trần Thanh Bình vừa thả 2.000 con gà giống Tàu Vàng - giống bản địa có thịt ngon, được thị trường ưa chuộng. So với các vụ trong năm, số lượng gà vụ Tết của ông tăng gấp đôi. Giá gà thương phẩm hiện ở mức 90.000 - 95.000 đồng/kg, dự kiến tăng lên khoảng 100.000 đồng/kg vào dịp Tết. Sau khi trừ chi phí, mỗi lứa 1.000 con, ông Bình lãi khoảng 30 triệu đồng. Nếu thuận lợi, vụ Tết này có thể thu về gần 60 triệu đồng.

Ông Bình cho biết đang thực hiện liên kết chăn nuôi từ khâu con giống đến khâu tiêu thụ sản phẩm với một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai nên không lo về đầu ra của đàn gia cầm.

Không riêng hộ ông Bình, nhiều nông hộ trên địa bàn thành phố cũng đang tăng đàn để “đón sóng” nhu cầu cuối năm. Các trại gà giống, cơ sở ấp nở đều hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, đằng sau kỳ vọng ấy vẫn là nỗi lo dịch bệnh, giá con giống tăng và thị trường biến động khó lường.

Ông Lý Trung Vân, ngụ xã Nghĩa Thành đang nuôi 3.000 con gà chuẩn bị phục vụ thị trường Tết, tăng 2.500 con so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chia sẻ của ông Vân, với thời gian nuôi hơn 5 tháng mới được xuất bán, nên thời điểm cuối năm thường là thời điểm khiến người nuôi gà khó lo lắng. Nhiệt độ thay đổi liên tục, ẩm độ cao khiến vi khuẩn, virus phát triển mạnh nên phải vệ sinh chuồng trại thường xuyên, phun khử trùng định kỳ, tiêm phòng đầy đủ. Nuôi an toàn sinh học là yêu cầu bắt buộc nếu muốn gà khỏe, thịt ngon, bán được giá.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 230 tấn thịt gia cầm và 2 triệu quả trứng. Cộng thêm nguồn hàng nhập khẩu và từ các tỉnh, lượng cung cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, theo thống kê của ngành nông nghiệp, thành phố vẫn phụ thuộc tới 65–70% lượng gia cầm nhập từ các tỉnh lân cận để phục vụ giết mổ.

Sự phụ thuộc này khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh và biến động giá cả tăng cao khi chi phí vận chuyển, thức ăn, con giống không ổn định. Do đó, việc phát triển chăn nuôi nội địa theo hướng an toàn sinh học, gắn với chuỗi giá trị khép kín, đang được xem là hướng đi bền vững của TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Trung nhận định, tái đàn phục vụ Tết là cơ hội để người dân khôi phục sản xuất sau thời gian dài chịu tác động của thị trường. Tuy nhiên, việc tăng đàn cần gắn với kế hoạch, tránh phong trào. Nếu phát triển ồ ạt mà không tính toán, khi nguồn cung vượt cầu, người chăn nuôi sẽ chịu thiệt. Người nuôi cần theo dõi sát thị trường, chỉ tái đàn trong khả năng tiêu thụ, nhất là với hộ nhỏ lẻ.

Theo thống kê, tổng đàn gia cầm của TP Hồ Chí Minh hiện đạt hơn 18 triệu con, dự kiến tăng lên hơn 20 triệu con vào dịp Tết. Nhu cầu con giống tăng cao khiến thị trường giống trở nên khan hiếm, giá tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thách thức lớn cho các hộ chăn nuôi nhỏ vốn phụ thuộc nguồn giống từ các trại tư nhân.

Tái đàn vụ Tết không chỉ là cơ hội tăng thu nhập mà còn là “bài kiểm tra sức đề kháng” của ngành nông nghiệp thành phố. Chỉ cần một ổ dịch cúm gia cầm bùng phát, mọi thành quả tăng đàn có thể mất trắng. Do vậy, cùng với khuyến cáo phòng bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố yêu cầu các cơ sở chăn nuôi đăng ký giám sát dịch bệnh, tiêm phòng định kỳ, và xử lý chất thải đúng quy trình.

Việc quản lý dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ từ khâu vận chuyển, giết mổ đến phân phối. Tất cả các cơ sở giết mổ phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, có sự giám sát của lực lượng chuyên môn. Song song đó, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng chất lượng thực phẩm.

Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, ngành nông nghiệp thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp như: củng cố các vùng, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, an toàn sinh học, khuyến khích duy trì ổn định, tái đàn hợp lý. Doanh nghiệp phân phối thực phẩm ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các trang trại đạt chuẩn, đồng thời tăng dự trữ thịt đông lạnh để bình ổn giá. Cùng đó, tăng cường kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm, bảo đảm mọi hoạt động đều có sự giám sát của cơ quan thú y….

Thành phố hiện đang khuyến khích các mô hình chăn nuôi khép kín, áp dụng công nghệ và xử lý chất thải tuần hoàn. Các trang trại đầu tư hệ thống làm mát, quạt hút, phun sương khử khuẩn tự động giúp giảm thiểu rủi ro. Một số đơn vị còn hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để gắn cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và sức khỏe đàn gia cầm.

Song song đó, ngành nông nghiệp thúc đẩy liên kết chuỗi giữa nông hộ - hợp tác xã - doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định, giảm tình trạng “được mùa rớt giá”. Đây cũng là nền tảng để hình thành vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm trong tương lai.

Người chăn nuôi TP Hồ Chí Minh đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ Tết này, không chỉ bởi dịp Tết là cơ hội tăng thu nhập cho người chăn nhôi, mà còn bởi niềm tin vào một nền chăn nuôi hiện đại, an toàn và bền vững hơn. Người nuôi chỉ mong thị trường ổn định, không dịch bệnh để có một cái Tết ấm no sau cả năm vất vả.