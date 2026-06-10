Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia

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(Ngày Nay) - Tại Hội thảo khoa học quốc gia, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội thảo.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.”

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và chỉ đạo hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, Tiến sỹ Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng để thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm chính trị, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục bổ sung, phát triển tư duy mới, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, khẳng định mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, trở thành động lực trực tiếp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển bền vững hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia

Qua nghe báo cáo của Ban tổ chức, đã có 137 bài viết tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học. Tại hội thảo, Ban tổ chức mong muốn được nghe các ý kiến đóng góp, tham luận vào những vấn đề để có nhận thức đúng đắn, phù hợp hợp với thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư đã gợi mở một số nội dung để các đại biểu quan tâm trao đổi, thảo luận.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trước những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới và yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới trên nền tảng chuyển đổi số và công nghệ số, sự phát triển của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; bối cảnh tình hình mới đang đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, thực tiễn mở rộng phạm vi, nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia hay không; nhất là mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống với an ninh phi truyền thống; vấn đề an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh xã hội; đặc biệt cần nghiên cứu các lĩnh vực mới có liên quan mật thiết tới an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay như: không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm…; qua đó, làm rõ những vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh không gian, an ninh vệ tinh và an ninh năng lượng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú gợi mở, cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất; nhân dân làm chủ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia.

Đặc biệt, việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hoá pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay, bảo đảm sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung, tránh trùng dẫm chức năng, nhiệm vụ, dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Cùng với đó, cần quán triệt quan điểm lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển bền vững hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời tổ chức triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa cho thật sự hiệu quả, kịp thời. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ vững chắc sự ổn định chính trị - xã hội, sự phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa-giáo dục, mà còn có nhiệm vụ kiến tạo không gian, trở thành động lực trực tiếp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Bên cạnh các biện pháp cơ bản đã được quy định trong Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Biên phòng, Luật Cảnh sát biển, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các biện pháp mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cần chủ động hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia. Hiện nay, cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, có tiềm năng, trí tuệ, uy tín và nguồn lực lớn sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia từ sớm, từ xa bằng việc phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Tiếp theo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn, nhấn mạnh trọng trách của công tác lý luận và thực tiễn để hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã có những tham luận đánh giá kết quả; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; làm rõ những vấn đề nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ...

PV
chính sách pháp luật an ninh quốc gia Hội thảo khoa học Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Bộ Công an

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