Hà Nội sẵn sàng kế hoạch ứng phó tình huống phát sinh trong các kỳ thi

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2026-2027, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình thực tế và tiến độ chuẩn bị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà ghi nhận sự chủ động của các đơn vị trong việc xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc cần phối hợp giải quyết.

Lưu ý về những điểm mới trong công tác thi và tuyển sinh năm học 2026-2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn để phụ huynh, học sinh hiểu đúng quy định, tránh tâm lý hoang mang do thiếu thông tin.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã báo cáo nhanh về phương án tổ chức, đặc biệt là kế hoạch ứng phó với các tình huống phát sinh, đồng thời khẳng định các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông đã sẵn sàng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết Sở đã lưu ý các nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác điều động nhân sự, bảo đảm cả nhân lực dự trữ để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cần thiết; đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ về quy chế thi tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia kỳ thi, bảo đảm mọi thành viên đều được tập huấn.

Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển, thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi; 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi và gần 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12/6 với gần 130.000 thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi. Thành phố bố trí 222 điểm thi với hơn 6.100 phòng thi. Hơn 15.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi.