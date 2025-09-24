Học thạc sĩ – bước đi chiến lược trước làn sóng cạnh tranh nhân sự toàn cầu

(Ngày Nay) - Thị trường lao động cạnh tranh, bằng đại học không còn ‘tấm vé vàng’. Trước tác động AI, học thạc sĩ trở thành con đường tất yếu để bứt phá sự nghiệp.

Bằng đại học còn là “tấm hộ chiếu” đảm bảo tương lai ổn định?

Báo cáo mới đây của Oxford Economics chỉ ra rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm người trẻ (22-27 tuổi) có bằng cử nhân đang tại Mỹ cao hơn mức trung bình toàn quốc. Xu hướng này cũng diễn ra tương tự ở nhiều nơi trên thế giới. Ở châu Âu, tỉ lệ thất nghiệp của người có bằng đại học đang tiệm cận mức trung bình của toàn bộ lực lượng lao động. Các quốc gia như Anh, Canada và Nhật Bản cũng ghi nhận thực trạng tương tự.

Tại Việt Nam, theo thống kê, TP.HCM có hơn 22.000 lao động dưới 35 tuổi thất nghiệp. Trong đó, hàng ngàn cử nhân dù có việc vẫn bỏ ngang vì không phù hợp hoặc lương thấp. Có thể thấy, sự gia tăng số lượng cử nhân khiến bằng đại học không còn là "tấm vé vàng" đảm bảo cho một công việc ổn định với mức lương cao.

Ông Mã Thanh Danh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido nhận định: “Hiện nay, người lao động phải cạnh tranh với cả robot, trí tuệ nhân tạo. Do đó, một vài kỹ năng cơ bản là chưa đủ. Nhân sự phải không ngừng học tập để nâng cao năng lực và trình độ, sở hữu chuyên môn sâu ở một lĩnh vực cụ thể”.

Để làm được điều đó, theo ông Danh, việc học tập suốt đời, học từ những người thầy và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm trở thành một yêu cầu tất yếu. Các chương trình học tập dài hạn như Thạc sĩ sẽ cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc, giúp người học học nhanh, hiểu sâu, áp dụng giải quyết mọi vấn đề và đi được đường dài.

“Đặc biệt, ở các vị trí quan trọng như quản lý, lãnh đạo thường yêu cầu nhân sự về mặt năng lực song hành với bằng cấp. Việc sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc là bước đệm quan trọng giúp phát triển các kỹ năng quản trị và xây dựng chiến lược”, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido nhấn mạnh.

Bước đệm để bứt phá sự nghiệp

Theo TS Từ Minh Thiện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, việc học lên cao sẽ mang đến cho người lao động kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân, cũng như cho doanh nghiệp thấy được sự bền bỉ, tinh thần ham học hỏi của ứng viên.

“Chương trình Thạc sĩ không đơn thuần là một chứng chỉ học vấn mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, cam kết của cá nhân với nghề nghiệp. Đặc biệt, sự mở rộng và giao thoa văn hóa, kinh tế giữa các nước trên thế giới trong bối cảnh hội nhập đòi hỏi các doanh nghiệp cần một nguồn lao động chất lượng cao không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn phải vững chuyên môn, nắm rõ kiến thức pháp lý, có khả năng quản lý tốt và tầm nhìn xa trong hoạt động kinh doanh”, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhận định.

Là một nữ lãnh đạo trẻ tài năng, trở thành Phó Trưởng Phòng Marketing tại Sharp Việt Nam khi chỉ mới 24 tuổi, chị Nguyễn Bá Phương Thi đã quyết định theo học và tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Hoa Sen. Với chị, đây là cánh cửa giúp chị hoàn thiện năng lực lãnh đạo, cập nhật những xu hướng toàn cầu và kết nối với cộng đồng những nhà quản lý, doanh nhân.

“Qua thực tiễn, mình nhận ra rằng, để phát triển bền vững, người làm Marketing cần phải vượt ra khỏi khuôn khổ sáng tạo thông thường, cần trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về tài chính, quản trị rủi ro và chiến lược kinh doanh”, Thạc sĩ Phương Thi chia sẻ.

Cũng lựa chọn Trường Đại học Hoa Sen cho bậc cao học, anh Nguyễn Tấn Phong, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM) bày tỏ: “Không chỉ được học với các giảng viên là đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm trong và ngoài nước, bạn học của tôi còn là các CEO, CTO, CMO của nhiều doanh nghiệp lớn. Không chỉ có thêm kiến thức, tôi còn được chia sẻ bí quyết thành công từ những người đã có thành tựu trong lĩnh vực của mình, mở rộng networking. Đây là cơ hội ‘vàng’ mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh trong tương lai”.

Trường Đại học Hoa Sen nhận hồ sơ tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2025 đến hết ngày 24/11/2025 với hình thức xét tuyển ở 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh. Thông tin liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học và Lãnh đạo Địa chỉ: số 8 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, TP.HCM Hotline: 070 7272 803 Website: https://www.hoasen.edu.vn/saudaihoc