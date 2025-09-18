Hội An lọt top những trung tâm lịch sử đẹp nhất thế giới

(Ngày Nay) - Phố cổ Hội An của Việt Nam vừa được trang du lịch trực tuyến Tourlane của Pháp xếp hạng là trung tâm lịch sử đẹp nhất châu Á, sánh ngang với những di sản nổi tiếng toàn cầu như Krakow (Ba Lan), Avignon (Pháp) hay Cartagena (Colombia).

Trong công bố đầu tháng 9, Tourlane đánh giá các khu phố cổ dựa trên 4 tiêu chí: không gian đi bộ, niên đại hình thành, chi phí tham quan và độ phổ biến trên mạng xã hội Instagram. Với lợi thế phố cổ thế kỷ XVI được bảo tồn nguyên vẹn, giá vé tham quan chỉ khoảng 2 euro (2,36 USD) và không gian đi bộ thuận tiện, Hội An đã vượt qua nhiều đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng châu Á.

Trang web này mô tả Hội An là “một trong những đô thị cổ được gìn giữ tốt nhất Đông Nam Á”, nổi bật với những con phố ngập tràn sắc màu của hàng nghìn chiếc đèn lồng. Các vị trí tiếp theo ở châu Á thuộc về Bhaktapur (Nepal), Kyoto (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào) và Galle (Sri Lanka).

Tại châu Âu, Krakow (Ba Lan) dẫn đầu với trung tâm lịch sử có từ thế kỷ VII được UNESCO công nhận di sản thế giới, tiếp đến là Napoli (Italy), Regensburg (Đức), Riga (Latvia) và San Marino. Nước Pháp có Avignon, “thành phố của các Giáo hoàng”, xếp ở vị trí thứ 6 nhờ những công trình kiến trúc Gothic từ thế kỷ XIV-XVI cùng không gian thanh bình như vườn Urbain V hay tu viện Carmes.

Ở Bắc Phi và Trung Đông, thành phố Sousse (Tunisia) được đánh giá cao nhờ khu Medina trắng muốt trải dài xuống Địa Trung Hải. Tiếp đó là Fès và Marrakech (Maroc), Doha (Qatar) và Cairo (Ai Cập). Đây cũng là khu vực sở hữu nhiều trung tâm lịch sử cổ xưa nhất thế giới.

Ở châu Mỹ, Saint Augustine (bang Florida, Mỹ) được công nhận là khu phố cổ tiêu biểu với dấu ấn Tây Ban Nha từ năm 1565, trong khi tại Mỹ Latinh, Cartagena (Colombia) dẫn đầu với thành quách từ thế kỷ XVI và khu phố cổ đầy sắc màu, tiếp theo là Oaxaca (Mexico), Salvador de Bahia (Brazil), Panama và Buenos Aires (Argentina).