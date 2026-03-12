Việt Nam lọt top 5 điểm đến được du khách Pháp tìm kiếm

(Ngày Nay) - Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến nổi bật tại châu Á nhờ sự kết hợp giữa di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú.

Theo phóng viên tại Paris, châu Á đang nổi lên như một trong những điểm đến được du khách Pháp quan tâm nhiều nhất trong năm 2026, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất.

Đây là kết quả khảo sát được thực hiện vào tháng 11/2025 với gần 900 người tham gia, do Ban tổ chức Hội chợ Du lịch Thế giới công bố ngày 11/3, trước thềm sự kiện diễn ra từ ngày 12-15/3 tại Paris.

Theo khảo sát, 98% người dân vùng thủ đô Île-de-France dự định đi du lịch trong năm 2026, với xu hướng ngày càng mở rộng ra các điểm đến quốc tế. Trong số đó, 73% có kế hoạch du lịch nước ngoài và gần 50% cho biết họ đi du lịch nước ngoài ít nhất 2 lần/năm.

Về lựa chọn điểm đến, châu Âu vẫn đứng đầu với 38%, song châu Á vươn lên vị trí thứ 2 với 28% - mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát này được thực hiện lần đầu vào năm 2019. Trong nhóm các quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất có Nhật Bản, Việt Nam và Thái Lan, bên cạnh các điểm đến quen thuộc tại châu Âu như Italy và Tây Ban Nha.

Theo Ban tổ chức Hội chợ Du lịch Thế giới, kết quả này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của du khách Pháp trong việc tìm kiếm những điểm đến mới lạ, giàu trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên. Khoảng 28% người tham gia khảo sát cho biết họ đặc biệt quan tâm tới những địa điểm ít được biết đến hoặc mới nổi trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tại Hội chợ Du lịch Thế giới năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Á như Nepal, Ấn Độ và Thái Lan sẽ được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế.

Khảo sát cũng cho thấy xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng. Du khách Pháp bày tỏ mong muốn khám phá văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống cũng như các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, nhiều người lựa chọn đi du lịch vào các thời điểm ngoài mùa cao điểm như tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 9 để tránh đông đúc và có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Về hình thức du lịch, phần lớn du khách hiện vẫn ưu tiên các chuyến đi tự tổ chức, song xu hướng tham gia các tour trọn gói cũng đang tăng. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin về chuyến đi từ rất sớm, với khoảng 60% lên kế hoạch trước ít nhất 3 tháng.