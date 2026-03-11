Vietravel Airlines mở bán trở lại đường bay Hà Nội – Bangkok

(Ngày Nay) - Vietravel Airlines vừa mở bán trở lại đường bay kết nối Hà Nội - Bangkok, đánh dấu bước mở rộng hoạt động quốc tế trong giai đoạn hãng đang củng cố nguồn lực và làm mới thương hiệu.

Theo kế hoạch, đường bay giữa Sân bay Quốc tế Nội Bài và Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (BangKok - Thái Lan) được khai thác từ ngày 24/4 đến 24/10/2026 với tần suất một chuyến mỗi ngày. Chuyến bay VU137 khởi hành từ Hà Nội lúc 10h55 và hạ cánh tại Bangkok lúc 12h55. Ở chiều ngược lại, chuyến VU136 rời Bangkok lúc 13h55 và hạ cánh tại Hà Nội lúc 15h55.

Việc khôi phục đường bay diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch khu vực Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại các thị trường có khoảng cách gần và thời gian bay thuận tiện. Bangkok là một trong những điểm đến được du khách Việt Nam ưa chuộng nhờ hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Nhằm kích cầu trong giai đoạn mở bán, Vietravel Airlines triển khai chương trình ưu đãi dành cho hành khách đặt vé sớm từ ngày 6/3 đến 15/3/2026, áp dụng cho các chuyến bay trong giai đoạn khai thác từ 24/4 đến 24/10/2026, không bao gồm các dịp cao điểm và lễ Tết.

Theo đó, hành khách mua một vé có thể sử dụng mã giảm giá VUHANBKK01 để được giảm 5% giá vé cơ bản. Khi mua từ hai vé trở lên, khách hàng có thể áp dụng mã VUHANBKK02 để nhận mức giảm 8% giá vé cơ bản. Chương trình áp dụng cho nhiều hạng vé trên toàn bộ hệ thống kênh bán của hãng.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết: “Việc triển khai chương trình ưu đãi ngay khi mở bán nhằm gia tăng hệ số sử dụng ghế trong giai đoạn đầu khai thác, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông rộng rãi về việc hãng quay trở lại phục vụ đường bay này”.

Vietravel Airlines đang từng bước nâng cấp trải nghiệm phục vụ trên tàu bay, hướng tới mang đến hành trình thuận tiện và thân thiện hơn cho hành khách.

Song song với việc khôi phục các đường bay quốc tế, Vietravel Airlines đang triển khai nhiều hoạt động củng cố năng lực vận hành. Hãng dự kiến tiếp nhận thêm tàu bay mới vào cuối tháng 3/2026 nhằm bổ sung đội bay, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng đường bay trong thời gian tới.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực khai thác, Vietravel Airlines cũng đang thực hiện các bước tái định vị thương hiệu, hướng tới xây dựng hình ảnh hãng hàng không năng động, gắn kết với đã hệ sinh thái của T&T Group. Trong giai đoạn này, hãng đang triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng, đồng thời nâng cấp trải nghiệm phục vụ trên tàu bay nhằm mang đến hành trình thuận tiện và thân thiện hơn cho hành khách.

Việc mở lại đường bay Hà Nội – Bangkok không chỉ giúp tăng cường kết nối du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan mà còn là bước đi trong chiến lược phát triển mới của Vietravel Airlines trong giai đoạn tới.